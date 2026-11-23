(VTC News) -

Mới đây, NSƯT Kim Oanh chia sẻ hình ảnh hội ngộ NSND Xuân Bắc - bạn diễn từng cùng chị tạo nên cặp nhân vật Mây và Núi trong phim truyền hình Sóng ở đáy sông. Cuộc gặp gỡ sau 26 năm của hai nghệ sĩ gợi lại ký ức về tác phẩm từng được đông đảo khán giả yêu thích.

NSND Xuân Bắc và NSƯT Kim Oanh hội ngộ ở một sự kiện.

Đáng chú ý, đạo diễn NSƯT Lê Đức Tiến công bố kế hoạch thực hiện phần 2 của bộ phim Sóng ở đáy sông, đồng thời bày tỏ mong muốn NSND Xuân Bắc, NSƯT Kim Oanh và diễn viên Minh Nguyệt tiếp tục góp mặt.

Chia sẻ với báo chí, đạo diễn Lê Đức Tiến cho biết kịch bản phần 2 đã hoàn thành và được chỉnh sửa. Người chắp bút là nhà biên kịch Lê Ngọc Minh - tác giả kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của cố nhà văn Lê Lựu trong phần đầu. Ê-kíp cũng đã khảo sát một số bối cảnh cũ, thực hiện cảnh quay thử vào mùa hoa phượng tại Hải Phòng.

Trong kế hoạch này, đạo diễn đặc biệt kỳ vọng NSND Xuân Bắc tiếp tục đảm nhận vai Núi. Ông cho biết từng nhận được đề xuất thay diễn viên hoặc xây dựng phiên bản mới nhưng không mặn mà với những phương án đó. Theo ông, diễn xuất của NSND Xuân Bắc đã tạo dấu ấn riêng, khiến nhân vật trở thành ký ức khó quên với nhiều thế hệ khán giả. Tuy nhiên, anh có nhận lời hay không vẫn là điều cần chờ đợi.

Cả hai từng ghi dấu với vai Mây và Núi trong phim “Sóng ở đáy sông”.

Sóng ở đáy sông ra mắt năm 2000, là phim truyền hình dài 10 tập, do đạo diễn Lê Đức Tiến thực hiện, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của cố nhà văn Lê Lựu. Phim lấy bối cảnh Hải Phòng những năm 1950-1960, kể về cuộc đời Phạm Quang Núi - chàng trai sinh ra trong một gia đình tư sản cũ ở Hải Phòng, chịu nhiều bất công và biến cố.

Từ nhỏ, Núi cùng hai em Sông, Biển phải chịu sự ghẻ lạnh, phân biệt đối xử của người cha là ông Đại (NSƯT Duy Hậu). Sau khi mẹ qua đời, anh phải bỏ học, bươn chải kiếm sống và chăm sóc các em. Những biến cố liên tiếp khiến Núi dần sa ngã, nhiều lần vướng vòng lao lý.

Trong hành trình ấy, Núi gặp Mây (NSƯT Kim Oanh). Hai người có con với nhau nhưng mối quan hệ nhiều mâu thuẫn, sóng gió. Mây từng bỏ đi theo người tình, để Núi một mình nuôi con. Sau đó, anh gặp Hồng (NSƯT Thanh Hiền), người phụ nữ hiền lành, bao dung, mang đến cho anh hy vọng về một cuộc sống bình yên. Tuy nhiên, những biến cố liên quan đến Mây tiếp tục khiến mối quan hệ giữa Núi và Hồng đổ vỡ.

Phim “Sóng ở đáy sông” là một trong những tác phẩm làm nên tên tuổi của NSND Xuân Bắc.

Sau nhiều lần lầm lạc, Núi cuối cùng có cơ hội gặp lại Hiền - mối tình đầu cùng đứa con năm xưa. Cuộc gặp gỡ trở thành bước ngoặt, giúp anh tìm lại khát vọng sống và mong muốn làm lại cuộc đời.

Không chỉ khắc họa số phận một con người bị hoàn cảnh xô đẩy, bộ phim còn phản ánh những bất công trong gia đình, định kiến xã hội và những biến động của đời sống qua các thời kỳ. Bên cạnh NSND Xuân Bắc và NSƯT Kim Oanh, phim còn có sự tham gia của NSƯT Duy Hậu, NSƯT Thanh Hiền, Minh Nguyệt, Bá Anh... Sau 26 năm, các nhân vật Núi, Mây cùng những bi kịch trong phim vẫn được nhiều khán giả nhớ đến.