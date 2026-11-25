Hàng vạn khán giả cùng hòa giọng, thưởng thức những tiết mục nghệ thuật đặc sắc và màn pháo hoa rực sáng trong concert ở sân Mỹ Đình.
Pháo hoa rực rỡ khép lại chương trình “Muôn sắc Việt Nam”.
Gần 5 vạn khán giả phủ kín sân Mỹ Đình để thưởng thức concert “Muôn sắc Việt Nam”.
Thông qua sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và công nghệ trình diễn hiện đại, “Muôn sắc Việt Nam” đã tạo nên một không gian tôn vinh văn hóa đa dạng, nơi các giá trị quá khứ được tiếp nối bằng sức sáng tạo hôm nay. Chương trình khép lại bằng thông điệp về sức mạnh văn hóa trong kết nối cộng đồng, bồi đắp bản sắc và khơi dậy khát vọng đưa văn hóa Việt Nam vươn xa.
Qua 120 phút, chương trình đã đáp ứng được nhu cầu thưởng thức của đông đảo Nhân dân.
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