Elon Musk: Tác nhân AI có thể hack hệ thống để tự kiếm tiền

(VTC News) -

Trong bình luận mới trên trang X của mình, tỷ phú công nghệ người Mỹ viết: “Đến một thời điểm nào đó, các tác nhân siêu trí tuệ sẽ làm điều tương tự để kiếm tiền cho chính chúng, chứ không phải cho con người”.

Phát biểu được đưa ra sau khi tin tặc sử dụng tài sản tiền số đánh cắp từ Binance làm tài sản thế chấp trên nền tảng tài chính phi tập trung Aave để vay Ether. Theo phân tích của LlamaRisk, một ví liên quan đến vụ tấn công đã gửi 60 triệu USDT vào Aave V3 và vay 19.762 WETH, trị giá khoảng 44,6 triệu USD tại thời điểm giao dịch.

Bài đăng trên X của Elon Musk thu hút sự quan tâm của nhiều người dùng mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình)

Theo Bernardo Brites, Giám đốc điều hành Trace Finance, các công cụ AI hiện có khả năng tìm ra lỗ hổng bảo mật nhanh hơn tốc độ các đội ngũ kỹ thuật có thể vá lỗi. Ông cho rằng sự chênh lệch về tốc độ này khiến nguy cơ xuất hiện những vụ tấn công quy mô lớn ngày càng đáng quan tâm.

Không chỉ Musk, nhà đầu tư công nghệ và Bitcoin Chamath Palihapitiya cũng cảnh báo về nguy cơ Bitcoin bị tấn công trong tương lai, đặc biệt khi công nghệ máy tính lượng tử và khả năng tự cải thiện của AI tiếp tục phát triển. Ông thậm chí đề cập kịch bản Bitcoin có thể mất giá trị nếu hệ thống bảo mật bị phá vỡ.

Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn có những đánh giá thận trọng hơn. Yan Pritzker, Giám đốc công nghệ ứng dụng Swan Bitcoin, cho rằng việc Binance cam kết bù đắp toàn bộ thiệt hại giúp hạn chế nguy cơ lan rộng khủng hoảng. Ông cũng nhận định thị trường Bitcoin hiện có thanh khoản và sự tham gia của các tổ chức lớn, giúp tăng khả năng chống chịu trước những cú sốc.

Vụ tấn công Binance khiến chỉ số Fear and Greed - thước đo tâm lý thị trường tiền số, chuyển sang vùng “sợ hãi”. Dù vậy, một số nhà đầu tư vẫn tin tưởng Bitcoin có thể phục hồi sau biến động.

Dù không khẳng định AI có liên quan đến vụ việc, bình luận của Musk gợi mở một kịch bản đáng chú ý về an ninh mạng: Khi các tác nhân AI ngày càng có khả năng tự vận hành, chúng có thể tìm cách khai thác lỗ hổng công nghệ, tài chính để đạt được mục tiêu được thiết lập hoặc tự hình thành.

Khả năng AI tự chủ cũng đặt ra yêu cầu về cơ chế giám sát, giới hạn quyền truy cập và kiểm soát hành vi, nhất là khi các hệ thống này được trao quyền tương tác với tài khoản, dữ liệu và tài sản có giá trị.