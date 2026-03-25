Người đàn ông nổi tiếng vì thi lý thuyết lái xe 139 lần mới đỗ, vẫn chưa có bằng

Câu chuyện thi lấy bằng lái ô tô của người đàn ông tại thành phố Tarnów, Ba Lan đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận nước này. Anh nổi tiếng không phải vì kỹ năng cầm lái điêu luyện, mà bởi tinh thần kiên trì đến mức khó tin.

Sau ròng rã 9 năm sát hạch 139 lần, cuối cùng người này đã vượt qua được bài thi lý thuyết – cửa ải đầu tiên và cũng là phần thi khó khăn nhất đối với anh. Thực tế tại Ba Lan cũng như nhiều quốc gia châu Âu khác, quy trình cấp bằng lái xe được kiểm soát cực kỳ nghiêm ngặt.

Thí sinh bắt buộc phải vượt qua bài thi lý thuyết trên máy tính trước khi được phép chạm tay vào vô lăng trong kỳ thi thực hành. Thông thường, một người bình thường chỉ mất từ một đến ba lần để hoàn thành phần thi này. Tuy nhiên, đối với "kỷ lục gia" tại Tarnów, hành trình này kéo dài từ năm 2017 với mức chi phí lệ phí thi tích lũy lên tới 1.800 Euro (khoảng hơn 50 triệu đồng).

Người đàn ông mất 9 năm thi lý thuyết lái xe nhưng chờ anh phía trước còn bài thi thực hành.

Ông Paweł Gurgul, Giám đốc Trung tâm Giao thông Đường bộ Małopolska, chia sẻ rằng trường hợp này thực sự hy hữu nhưng cũng rất truyền động lực. Theo ông, việc không bỏ cuộc sau hàng trăm lần thất bại cho thấy tấm bằng lái xe có ý nghĩa quan trọng thế nào đối với thí sinh này.

Điều thú vị nằm ở nguyên nhân dẫn đến chuỗi thất bại kéo dài gần một thập kỷ: Người đàn ông này đã ôn tập bằng một phần mềm bản dùng thử (demo). Phiên bản này không cập nhật đầy đủ bộ câu hỏi thực tế, khiến anh luôn bị hổng kiến thức cốt lõi.

Chỉ đến khi chuyển sang sử dụng phần mềm bản đầy đủ, số điểm của anh mới cải thiện dần cho đến ngày chạm tay vào kết quả đậu. Tuy nhiên, niềm vui này có lẽ chưa trọn vẹn khi thử thách thực sự vẫn còn ở phía trước, đó là kỳ thi thực hành.

Theo quy định, nếu không may trượt phần thi lái xe sa hình hoặc đường trường, anh sẽ phải quay lại vạch xuất phát để thi lại lý thuyết nếu muốn tiếp tục hành trình lấy bằng. Đây là áp lực không nhỏ đối với một người đã mất gần một thập kỷ chỉ để vượt qua các câu hỏi trên máy tính.

Dẫu con số 139 lần nghe có vẻ chấn động, nhưng đây vẫn chưa phải là kỷ lục cao nhất tại Ba Lan. Truyền thông nước này từng ghi nhận một trường hợp khác tại thành phố Piotrków Trybunalski phải mất tới 17 năm và 163 lần thi mới vượt qua được bài thi lý thuyết. Những câu chuyện này không chỉ mang lại tiếng cười mà còn là minh chứng sống động cho sự kiên trì bền bỉ, lòng quyết tâm và sự lãng phí thời gian khi chọn sai phương pháp học tập.