Người đàn ông hơn 10 năm chụp ảnh cưới miễn phí cho các cặp vợ chồng nghèo

(VTC News) -

Phần đông các cặp đôi thời nay bước vào hôn nhân với váy cưới lộng lẫy, album ảnh được chuẩn bị công phu. Nhưng cũng có những đôi vợ chồng phải mượn trang phục của người quen, chụp vài tấm ảnh làm kỷ niệm rồi trở về với cuộc sống còn nhiều thiếu thốn.

Với họ, bộ ảnh cưới không đơn thuần là những bức hình ghi lại ngày vui, mà còn là khoản chi có thể phải gác lại vì tiền thuê nhà, chi phí sinh hoạt và những lo toan tài chính khác sau khi lập gia đình.

Thấu hiểu điều đó, anh Liêng Trần Ngọc Trung Hiếu (43 tuổi, TP.HCM), Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Chụp ảnh cưới miễn phí, đã dành nhiều năm đồng hành với những cặp đôi khó khăn. Công việc của anh không chỉ là cầm máy ảnh ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc, mà còn là kết nối những người làm nghề, những tấm lòng thiện nguyện để cô dâu, chú rể có được kỷ niệm đáng nhớ trong ngày trọng đại.

Anh Liêng Trần Ngọc Trung Hiếu, Chủ nhiệm CLB Chụp ảnh cưới miễn phí tại TP.HCM nhiều năm đồng hành với các cặp đôi có hoàn cảnh khó khăn.

Những bộ ảnh cưới đặc biệt

Hơn 10 năm trước, trong một lần lướt mạng xã hội, anh Hiếu tình cờ biết đến nhóm chụp ảnh cưới miễn phí tại TP.HCM. Từ sự tò mò ban đầu, anh bắt đầu theo dõi rồi tham gia các hoạt động của nhóm.

Càng gắn bó, anh càng nhận ra việc làm này có ý nghĩa thiết thực. Những người làm nghề nhiếp ảnh có thể dành một phần thời gian, công sức và chuyên môn để giúp các cặp đôi khó khăn có được bộ ảnh cưới mà không phải lo thêm một khoản chi phí. Từ đó, công việc này dần trở thành một phần cuộc sống của người đàn ông sinh năm 1983.

Trước khi gắn bó với hoạt động chụp ảnh cưới miễn phí này, anh Hiếu công tác tại bộ phận Văn hóa Thông tin ở Phường 1, quận Bình Thạnh cũ. Trong quá trình làm việc, anh được giao những nhiệm vụ liên quan đến hình ảnh, có cơ hội tiếp xúc với máy ảnh rồi dần yêu thích nhiếp ảnh.

Không được đào tạo chuyên môn bài bản, anh chủ yếu học hỏi từ những người đi trước. Các thành viên trong nhóm, những người làm nghề lâu năm chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn anh xử lý những tình huống chưa biết. Quá trình vừa làm vừa học ấy cũng giúp anh có thêm kỹ năng để phục vụ các hoạt động cộng đồng.

Các thành viên CLB Chụp ảnh cưới miễn phí hỗ trợ cô dâu, chú rể lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày trọng đại.

Nhưng điều khiến anh gắn bó lâu dài với việc chụp ảnh cưới miễn phí không chỉ là niềm yêu thích nhiếp ảnh. Đó còn là những câu chuyện phía sau mỗi lần bấm máy, là sự thấu hiểu một bộ ảnh cưới có giá trị thế nào đối với những người khó khăn.

“Có lần một cặp cô dâu chú rể tìm đến CLB để chụp ảnh nhưng ngay cả trang phục cũng không chuẩn bị được đầy đủ. Họ phải mượn quần áo cưới của người quen mới có thể thực hiện bộ ảnh”, anh Hiếu kể.

Trong lúc trò chuyện với họ, anh biết thêm cặp đôi này đang gặp nhiều khó khăn về kinh tế, không có tiền để chuẩn bị cho ngày vui như mong muốn. Sau đó, vào ngày cưới của họ, anh xuống tận nhà và chứng kiến hoàn cảnh gia đình còn chật vật hơn tưởng tượng rất nhiều.

“Những câu chuyện như vậy khiến tôi càng hiểu rằng một bộ ảnh cưới có thể là điều bình thường với nhiều người, nhưng với những cặp đôi khó khăn, đó lại là một khoản chi phí đáng kể. Nếu được hỗ trợ, họ có thể tiết kiệm tiền để lo cho cuộc sống sau hôn nhân”, anh Hiếu chia sẻ.

Từ góc nhìn của người cầm máy, anh hiểu rằng giá trị của một bộ ảnh không nằm ở sự cầu kỳ hay đắt tiền. Đôi khi, điều quan trọng nhất là cô dâu, chú rể có thể nhìn lại ngày cưới của mình sau nhiều năm, nhớ về thời điểm hai người bắt đầu xây dựng gia đình.

Phía sau mỗi bộ ảnh cưới là sự chung tay của những người làm nghề nhiếp ảnh, trang điểm và các tình nguyện viên.

Người được giúp cũng trao đi yêu thương

Hiện nay, CLB Chụp ảnh cưới miễn phí có khoảng 30 thành viên nòng cốt, bên cạnh những cộng tác viên ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Mỗi người có công việc, điều kiện và quỹ thời gian khác nhau, nhưng cùng chung mong muốn hỗ trợ các cặp đôi khó khăn.

Có người làm dịch vụ cưới, có người hoạt động trong lĩnh vực nhiếp ảnh, cũng có người đơn giản là yêu thích chụp ảnh và muốn tham gia các hoạt động thiện nguyện. Khi có chương trình, anh Hiếu sẽ thông báo để mọi người đăng ký. Ai sắp xếp được công việc sẽ đến hỗ trợ.

Hoạt động của CLB được duy trì tùy theo tình hình thực tế. Khoảng một đến vài tháng, nhóm lại tiếp nhận những trường hợp cần giúp đỡ. Tùy hoàn cảnh và nguồn lực, các cặp đôi có thể được hỗ trợ chụp ảnh cưới, ảnh cổng hoặc album cưới.

Ngoài những trường hợp liên hệ trực tiếp, CLB còn tham gia lễ cưới tập thể do thành phố và các đơn vị tổ chức. Nhiều nhà hảo tâm cũng liên hệ câu lạc bộ với mong muốn được tham gia hỗ trợ.

Với những cặp đôi có thu nhập hạn chế, bộ ảnh cưới miễn phí giúp lưu giữ kỷ niệm mà không phải lo thêm chi phí.

“Điều quan trọng là phải minh bạch trong cách hỗ trợ. Chẳng hạn, mạnh thường quân muốn tặng một bộ ảnh cổng hay một album cưới thì có thể hỗ trợ trực tiếp cho cô dâu, chú rể. Câu lạc bộ kết nối, thực hiện phần chụp ảnh và phối hợp để việc hỗ trợ được thuận lợi”, anh Hiếu nói.

Cách làm ấy giúp nguồn hỗ trợ đến đúng người cần giúp đỡ, đồng thời tạo điều kiện để các cặp đôi chủ động lo liệu những khoản chi cần thiết. Với anh Hiếu, việc thiện nguyện không nhất thiết phải bắt đầu từ những nguồn lực lớn. Sự đóng góp có thể là thời gian, thiết bị, tay nghề hoặc khoản kinh phí phù hợp với khả năng của mỗi người.

Không chỉ chụp ảnh, các tình nguyện viên còn phối hợp chuẩn bị trang phục, trang điểm và hỗ trợ cô dâu, chú rể tại lễ cưới.

Vợ anh Hiếu cũng tham gia hoạt động thiện nguyện với việc trang điểm cô dâu. Hai vợ chồng cố gắng sắp xếp công việc để tham gia các lễ cưới tập thể và chương trình thiện nguyện của thành phố. Với họ, mỗi người có một phần việc khác nhau, nhưng tất cả đều hướng đến mục tiêu giúp các cặp đôi có được ngày cưới trọn vẹn hơn.

Không chỉ chụp ảnh, các tình nguyện viên còn phối hợp chuẩn bị trang phục, trang điểm để cô dâu, chú rể để họ có những bức hình đẹp.

Trong hành trình thiện nguyện, CLB từng hỗ trợ một cặp đôi công nhân quê Cà Mau vào khoảng năm 2019. Sau khi lập gia đình, hai vợ chồng cố gắng làm ăn, từng bước ổn định cuộc sống và tìm cách quay lại giúp đỡ những người có hoàn cảnh tương tự mình trước đây. Chồng học nghề nhiếp ảnh, còn vợ học trang điểm để có thể tham gia hỗ trợ các cặp đôi khó khăn khác.

Với anh Liêng Trần Ngọc Trung Hiếu, mỗi bộ ảnh cưới trao đi là một kỷ niệm đẹp và sự sẻ chia dành cho những người bắt đầu cuộc sống hôn nhân còn nhiều khó khăn.

Sau này, người chồng đảm nhận vai trò phó chủ nhiệm CLB tại Cà Mau, tiếp tục duy trì hoạt động thiện nguyện ở địa phương.

Với anh Liêng Trần Ngọc Trung Hiếu, đó là một trong những câu chuyện đẹp nhất trong quá trình gắn bó với CLB. Những người từng nhận sự giúp đỡ đã có thể tự đứng vững, học thêm nghề và tiếp tục trao sự giúp đỡ cho người khác.