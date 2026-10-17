Sau 25 năm lấy chồng, người phụ nữ xúc động lần đầu được khoác áo cô dâu

(VTC News) -

Sau 25 năm chung sống, có hai con và hơn 20 năm bươn chải nơi đất khách, bà Trần Thị Mỹ Hạnh (phường Bình Tân, TP.HCM) mới lần đầu khoác áo cô dâu. Bà là một trong 52 cặp đôi công nhân, người lao động khó khăn được tổ chức lễ cưới tập thể tại TP.HCM ngày 15/10.

Giữa không khí rộn ràng của ngày vui, những người phụ nữ lần đầu mặc áo cưới không giấu được niềm xúc động. Có người đã làm vợ, làm mẹ suốt hàng chục năm; có người vừa trải qua biến cố khiến cuộc sống thêm chật vật. Họ cùng đứng bên người bạn đời, đón nhận những lời chúc phúc mà trước đây vì gánh nặng cơm áo, họ đành gác lại.

Mặc áo cô dâu sau 25 năm

Ở tuổi 50, bà Trần Thị Mỹ Hạnh, công nhân đang làm việc tại TP.HCM, cuối cùng cũng thực hiện được mong ước đã ấp ủ suốt một phần tư thế kỷ là được mặc áo cô dâu, chụp ảnh cưới và cùng chồng bước vào lễ đường.

Bà Hạnh và ông Lâm Thanh Hùng, 52 tuổi, đã chung sống khoảng 25 năm, có hai người con. Thế nhưng, trong ngần ấy thời gian, hai người chưa từng tổ chức đám cưới. Ngày mới đến với nhau, điều kiện kinh tế khó khăn khiến mong muốn có một hôn lễ trọn vẹn phải nhường chỗ cho những lo toan trước mắt.

Vợ chồng bà Hạnh được tham dự Lễ cưới tập thể.

Hơn 20 năm qua, vợ chồng bà bám trụ tại TP.HCM để mưu sinh. Bà Hạnh làm công nhân tại công ty, còn chồng chạy xe ôm công nghệ. Vợ chồng bà thuê một phòng trọ nhỏ, đi làm mỗi ngày, chắt chiu thu nhập để lo cho gia đình.

Với những người lao động xa quê như vợ chồng bà, cuộc sống thường được tính bằng những khoản tiền phải chi trả mỗi tháng. Một đám cưới, dù là mong muốn chính đáng, vẫn luôn điều xa xỉ khi thu nhập chưa đủ trang trải những nhu cầu thiết yếu.

Bà Hạnh thừa nhận có lúc cảm thấy thiệt thòi vì chưa từng được mặc áo cưới như bao người phụ nữ khác. Nhưng rồi, cả hai vẫn động viên nhau cố gắng làm việc, cùng vun vén gia đình và chấp nhận để ước mơ ấy ở lại phía sau.

Ngày được tham gia lễ cưới tập thể, những cảm xúc tưởng đã cất giữ từ lâu bỗng ùa về. Bà Hạnh không biết diễn tả niềm vui thế nào khi lần đầu được khoác lên mình trang phục cô dâu, đứng bên người chồng đã đồng hành suốt 25 năm.

“Bây giờ tôi cũng không biết nói sao nữa. Tôi rất mừng và hạnh phúc. Tôi đã mong chờ ngày này từ rất lâu rồi và hôm nay cuối cùng cũng thực hiện được ước mơ của mình”, bà Hạnh chia sẻ.

Với bà, niềm vui không chỉ nằm ở nghi thức lễ cưới. Đó còn là lần đầu tiên hai vợ chồng có ảnh cưới để lưu giữ kỷ niệm, có một ngày được mọi người chúc phúc và được sống trọn vẹn trong khoảnh khắc mà nhiều đôi lứa thường trải qua khi bắt đầu cuộc sống hôn nhân.

Đến từ 2h sáng để trang điểm, các chị rất vui và hồi hộp vì sắp được khoác lên mình áo cô dâu.

Còn với anh Nguyễn Thái Hậu (48 tuổi) và chị Huỳnh Thị Tuyết Nhung (41 tuổi), ở phường Tân Tạo, TP.HCM, hành trình giữ gìn hạnh phúc gia đình cũng gắn liền với những thiếu thốn kéo dài.

Cả hai đều có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Chị Nhung mồ côi cha mẹ từ nhỏ, còn cha mẹ anh Hậu không còn sống cùng nhau. Khi quyết định gắn bó, cả hai chưa có điều kiện tổ chức một đám cưới trọn vẹn và nhận sự chúc phúc của gia đình, họ hàng.

Hiện vợ chồng anh chị cùng hai con gái sinh sống trong một khoảng trống tại nhà giữ xe. Để lo cho gia đình, anh Hậu làm nghề hớt tóc, buổi tối tranh thủ chạy xe công nghệ kiếm thêm thu nhập.

Cuộc sống vốn không dễ dàng càng thêm nhiều nỗi lo khi từ năm 2019, chị Nhung bị ung thu tuyến vú phải điều trị và theo dõi sức khỏe trong nhiều năm. Sức khỏe của chị hiện tạm ổn định nhưng vẫn cần uống thuốc, theo dõi sát sao.

Trong hoàn cảnh ấy, anh Hậu cố gắng san sẻ việc nhà, chăm lo cho vợ con và giữ cho vợ tinh thần thoải mái. Anh hiểu rằng bên cạnh gánh nặng mưu sinh, việc giúp người bạn đời an tâm trong quá trình điều trị cũng là một phần quan trọng để gia đình tiếp tục vượt qua khó khăn.

Vợ chồng chị Nhung rạng rỡ khi được chụp ảnh cưới.

Được tham gia lễ cưới tập thể, hai vợ chồng không giấu được niềm hạnh phúc. Với họ, chương trình không chỉ mang đến cơ hội có một ngày vui trọn vẹn mà còn là sự ghi nhận đối với những người đã cùng nhau bền bỉ gìn giữ mái ấm qua nhiều thử thách.

“Không biết diễn tả cảm xúc thế nào, chỉ có thể nói là chúng tôi rất hạnh phúc và xúc động. Đây là chương trình có ý nghĩa rất lớn đối với vợ chồng tôi cũng như những cặp đôi có hoàn cảnh khó khăn khác, chưa có điều kiện tổ chức một đám cưới trọn vẹn”, anh Hậu chia sẻ.

Những món quà ý nghĩa cho các cặp đôi khó khăn

Đã chung sống 3 năm và có con nhỏ, đôi vợ chồng trẻ anh Trần Vũ Khoa và chị Nguyễn Thị Cẩm Tú, chưa có điều kiện tổ chức đám cưới. Anh làm xây dựng theo công trình, mỗi tháng chỉ có việc khoảng một đến hai tuần. Chị Tú từng đi làm để phụ giúp chồng, nhưng con thường xuyên đau ốm, không có người trông nom nên chị phải nghỉ việc.

Khi cuộc sống còn đang chật vật, một biến cố bất ngờ lại khiến hai vợ chồng thêm khó khăn. Căn phòng trọ của gia đình xảy ra hỏa hoạn.

Lúc ấy, anh Khoa đang đi làm, còn chị Tú ở nhà cùng con nhỏ. Nhận được điện thoại báo tin của vợ, anh vội vã trở về nhưng ngọn lửa đã lan rộng, khiến nhiều tài sản bị hư hỏng, từ tủ lạnh, quạt máy đến nồi cơm điện và những vật dụng phục vụ sinh hoạt hằng ngày. Ngay cả vài trăm ngàn đồng, tiền mua sữa cho con cũng bị cháy mất.

Anh Trần Vũ Khoa và chị Nguyễn Thị Cẩm Tú trong ngày cưới.

Giữa lúc ấy, cơ hội tham gia lễ cưới tập thể mang đến cho anh Khoa và chị Tú niềm vui đặc biệt. Họ không phải lo thêm chi phí để tổ chức một hôn lễ riêng, mà vẫn được đứng trên lễ đường, nhận lời chúc phúc và những món quà từ cộng đồng.

“Gia đình tôi còn nhiều khó khăn. Khi biết được ban tổ chức hỗ trợ để hai vợ chồng có một đám cưới như hôm nay, tôi rất vui và hạnh phúc vì cuối cùng cũng được đứng trên lễ đường cùng vợ”, anh Khoa xúc động cho biết.

Đặc biệt, vợ chồng anh Khoa và chị Tú còn được trao tặng “Căn phòng mơ ước”. Căn phòng trọ của vợ chồng sẽ được sửa sang mới, trang bị lại nội thất cơ bản, hỗ trợ một phần chi phí thuê nhà, giúp các cặp đôi công nhân vơi bớt gánh nặng kinh tế sau khi kết hôn.

Các cặp đôi được nhận nhiều phần quà ý nghĩa trong ngày cưới.

Theo bà Thái Thị Hoài Sơn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân TP.HCM, Phó Ban tổ chức, mỗi cặp đôi đến với chương trình đều có một câu chuyện riêng. Có những người đã chung sống nhiều năm nhưng chưa từng có điều kiện làm đám cưới; cũng có những đôi trẻ rất mong muốn tổ chức hôn lễ nhưng chưa đủ khả năng tài chính.

Ông Phạm Nguyễn Ngọc Nhân, Giám đốc Công ty TNHH MTV Herbal Well, đơn vị đồng hành với chương trình, cho rằng ngày cưới là dấu mốc đặc biệt mà ai cũng mong muốn được trải qua và lưu giữ. Vì vậy, việc góp sức để những cặp đôi khó khăn có một hôn lễ trọn vẹn cũng là niềm vui của các đơn vị hỗ trợ.

“Với chúng tôi, được góp một phần nhỏ vào ngày vui của các cặp đôi là niềm vinh dự. Và điều khiến chúng tôi cảm thấy ý nghĩa nhất chính là được nhìn thấy nụ cười, ánh mắt hạnh phúc của từng cô dâu, chú rể trong ngày trọng đại của mình”, ông Nhân chia sẻ.

Các cặp đôi rạng rỡ trong ngày cưới.

Với những cô dâu, chú rể này, họ không bắt đầu cuộc hôn nhân từ ngày bước vào lễ đường. Họ đã cùng nhau đi qua những năm tháng mưu sinh, nuôi con, đối diện bệnh tật và những biến cố của cuộc sống.

Ngày cưới đến muộn chỉ giúp những hành trình ấy có thêm một dấu mốc đáng nhớ. Và có lẽ, điều ý nghĩa nhất mà lễ cưới tập thể mang lại chính là để những người từng phải gác lại ước mơ vì cơm áo được một lần sống trọn vẹn niềm vui của mình, đồng thời có thêm động lực để tiếp tục vun đắp mái ấm trong những năm tháng phía trước.