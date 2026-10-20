Ngày 20/10 và 8/3 khác nhau thế nào khi cùng tôn vinh phụ nữ?

(VTC News) -

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là hai dịp quan trọng nhằm ghi nhận những đóng góp của phụ nữ trong gia đình và xã hội. Vào những ngày này, phụ nữ thường nhận được hoa, món quà cùng những lời chúc từ người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Tuy nhiên, đằng sau những hoạt động quen thuộc ấy là những câu chuyện lịch sử và ý nghĩa riêng biệt

Ngày 20/10 và 8/3 khác nhau thế nào?

Nếu ngày 8/3 gắn với phong trào đấu tranh đòi quyền bình đẳng của phụ nữ trên thế giới thì ngày 20/10 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử phong trào phụ nữ Việt Nam. Sự khác biệt giữa hai ngày lễ thể hiện rõ qua nguồn gốc, phạm vi tổ chức, hoạt động kỷ niệm và thông điệp mà mỗi ngày hướng tới.

Ngày 20/10 và 8/3 khác nhau thế nào? (Ảnh: Nhật Thùy)

Khác biệt về nguồn gốc lịch sử

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 gắn liền với sự ra đời của Hội Phụ nữ phản đế Việt Nam, tiền thân của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, vào ngày 20/10/1930. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình tập hợp, tổ chức và phát huy vai trò của phụ nữ Việt Nam trong phong trào cách mạng.

Lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, một đoàn thể quần chúng của phụ nữ được hoạt động hợp pháp và công khai, nhằm đoàn kết, động viên lực lượng phụ nữ đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của đất nước. Sự kiện này đánh dấu bước phát triển của phong trào phụ nữ, khẳng định vị trí và khả năng tham gia các hoạt động chính trị, xã hội của phụ nữ trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Ngày nay, 20/10 trở thành dịp tôn vinh phụ nữ Việt Nam, ghi nhận những đóng góp của họ trong lịch sử cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Năm 2026 đánh dấu 96 năm kể từ ngày thành lập tổ chức tiền thân của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Trải qua các giai đoạn lịch sử, phụ nữ Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò trên nhiều lĩnh vực, từ đấu tranh bảo vệ Tổ quốc đến lao động, sản xuất, nghiên cứu khoa học và phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 là dịp để chúng ta nhìn lại và ghi nhận vai trò quan trọng của phụ nữ trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. (Ảnh: Canva)

Trong khi đó, Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 bắt nguồn từ phong trào đấu tranh đòi quyền lợi của phụ nữ lao động tại Mỹ và châu Âu vào đầu thế kỷ XX. Trong bối cảnh công nghiệp hóa phát triển mạnh mẽ, nhiều phụ nữ tham gia thị trường lao động nhưng phải làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, thời gian kéo dài và chịu nhiều bất bình đẳng về quyền lợi.

Đến 8/3/1910, tại Hội nghị phụ nữ do Quốc tế thứ 2 (Quốc tế Xã hội chủ nghĩa) tổ chức, 100 đại biểu phụ nữ thuộc 17 nước đòi quyền bầu cử cho phụ nữ. Chủ tịch Hội nghị là bà Clara Zetkin (người Đức) đề nghị chọn ngày 8/3 làm Ngày Quốc tế Phụ nữ để nhớ ơn những phụ nữ đã đấu tranh trên toàn thế giới.

Từ đó, ngày 8/3 hàng năm trở thành ngày đấu tranh chung của phụ nữ lao động trên toàn thế giới. Ngày lễ ngày nay không chỉ ghi nhận những đóng góp của phụ nữ mà còn nhắc nhớ hành trình đấu tranh vì quyền lợi và bình đẳng giới.

Khác biệt về phạm vi kỷ niệm

Điểm khác biệt dễ nhận thấy giữa hai ngày lễ nằm ở phạm vi tổ chức và đối tượng được tôn vinh.

Ngày 20/10 là ngày dành riêng để tôn vinh phụ nữ Việt Nam, gắn với truyền thống lịch sử, văn hóa và những đóng góp của phụ nữ trong sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ và xây dựng đất nước. Trong thời bình, phụ nữ tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong gia đình, kinh tế, chính trị, giáo dục, khoa học và nhiều lĩnh vực khác của đời sống xã hội.

Trong khi đó, ngày 8/3 mang tính quốc tế, được kỷ niệm tại nhiều quốc gia trên thế giới. Đây là dịp để cộng đồng quốc tế nhìn nhận những thành tựu của phụ nữ, đồng thời tiếp tục thúc đẩy bình đẳng giới, bảo vệ quyền lợi và mở rộng cơ hội phát triển cho phụ nữ ở mọi quốc gia.

Khác biệt về hoạt động kỷ niệm

Ngày 8/3 và 20/10 đều là dịp phụ nữ nhận được hoa, quà và lời chúc từ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Tuy nhiên, các hoạt động kỷ niệm còn phản ánh đặc điểm văn hóa và thông điệp xã hội của từng ngày.

Với ngày 20/10, các hoạt động thường hướng tới việc tôn vinh phụ nữ Việt Nam, ghi nhận những đóng góp trong công việc và cuộc sống. Các chương trình gặp mặt, biểu dương, giao lưu và hoạt động văn hóa là dịp để gia đình, cơ quan, tổ chức thể hiện sự quan tâm, trân trọng đối với phụ nữ. Các hội thi nấu ăn, cắm hoa cũng được tổ chức tại nhiều địa phương, tạo không khí vui tươi và tăng cường sự gắn kết.

Trên thế giới, Ngày Quốc tế Phụ nữ thường gắn với hội thảo, tọa đàm, chiến dịch truyền thông, hoạt động cộng đồng và các cuộc tuần hành nhằm thúc đẩy bình đẳng giới. Những chủ đề được quan tâm bao gồm quyền tiếp cận giáo dục, cơ hội thăng tiến, bình đẳng tiền lương và phòng, chống phân biệt đối xử.

Tại một số quốc gia, ngày 8/3 còn có những phong tục riêng. Ở Italy, hoa mimosa thường được tặng cho phụ nữ nhân dịp này, trở thành biểu tượng quen thuộc của ngày lễ.

Tại Việt Nam, các hoạt động kỷ niệm 8/3 thường bao gồm hội thảo, giao lưu văn nghệ, cuộc thi và chương trình biểu dương phụ nữ tiêu biểu. Nhiều cơ quan, doanh nghiệp tổ chức gặp mặt, tôn vinh nhân viên nữ có thành tích nổi bật.

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 là dịp để tôn vinh và tri ân những đóng góp to lớn của phụ nữ trong quá khứ, hiện tại và tương lai. (Ảnh: Canva)

Khác biệt về ý nghĩa

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 là ngày lễ mang tính quốc gia, ghi nhận và tôn vinh vai trò, sự hy sinh và những đóng góp to lớn của người phụ nữ Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như xây dựng đất nước. Ngoài ra, ở Việt Nam, ngày 8/3 còn thường được gắn liền với truyền thống khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Đây là dịp để nhìn lại hành trình đóng góp của phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ, từ những người phụ nữ tham gia đấu tranh giành độc lập đến những người đang miệt mài lao động, sáng tạo, chăm lo gia đình và đóng góp cho cộng đồng. Những hoạt động tôn vinh vào dịp này góp phần khẳng định vai trò của phụ nữ trong việc gìn giữ các giá trị gia đình, văn hóa và thúc đẩy sự phát triển của xã hội.

Trong khi đó, Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 tôn vinh cuộc đấu tranh vì quyền lợi của phụ nữ, quyền bình đẳng giới và hòa bình trên toàn thế giới. Ngày lễ nhắc nhở cộng đồng về những bất bình đẳng vẫn tồn tại, đồng thời thúc đẩy các giải pháp bảo đảm phụ nữ có cơ hội, quyền lợi và điều kiện phát triển bình đẳng.

Dù khác nhau về nguồn gốc và phạm vi kỷ niệm, cả ngày 8/3 và 20/10 đều hướng tới mục tiêu chung là tôn trọng, ghi nhận và đề cao vai trò của phụ nữ. Ý nghĩa của hai ngày lễ không chỉ nằm ở những bó hoa hay lời chúc, mà còn thể hiện qua sự bình đẳng, sẻ chia và những hành động thiết thực dành cho phụ nữ trong cuộc sống hằng ngày.