Người đàn ông 32 tuổi 3 lần tái phát ung thư tuyến giáp

(VTC News) -

Th.S.BS Phạm Thanh Thưởng, chuyên gia ung bướu, Bệnh viện Đa khoa An Việt, cho biết ông vừa phẫu thuật nạo vét hạch cổ lần thứ ba cho bệnh nhân 32 tuổi. Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy 7 trong 39 hạch được lấy ra có tế bào ung thư di căn.

Sau những lần điều trị trước, bệnh nhân vẫn duy trì tái khám tương đối đầy đủ. Nhờ được bác sĩ tư vấn về nguy cơ tái phát và kế hoạch theo dõi, anh chủ động kiểm tra sức khỏe thay vì chỉ đi khám khi xuất hiện triệu chứng.

Sau ca phẫu thuật thứ ba, các xét nghiệm và chỉ số đánh giá bệnh hiện trong giới hạn cho phép. Bệnh nhân chưa cần can thiệp điều trị tiếp, được hẹn theo dõi định kỳ.

Theo bác sĩ Thưởng, ung thư tuyến giáp thường có tiên lượng tốt, song điều đó không đồng nghĩa người bệnh có thể chủ quan sau điều trị. Nguy cơ tái phát phụ thuộc nhiều yếu tố như loại ung thư, kích thước và đặc điểm khối u, mức độ xâm lấn, tình trạng di căn hạch và đáp ứng với điều trị.

Ở một số người, tổn thương tái phát có thể không gây biểu hiện rõ ràng trong thời gian đầu. Vì vậy, việc tái khám theo lịch giúp bác sĩ phát hiện những thay đổi bất thường sớm hơn, từ đó cân nhắc tiếp tục theo dõi hay can thiệp.

ThS.BS Phạm Thanh Thưởng phân tích sức khoẻ cho người bệnh. (Ảnh: BSCC)

Theo dõi gì sau điều trị ung thư tuyến giáp?

Siêu âm vùng cổ là một trong những phương pháp thường được áp dụng để theo dõi người bệnh sau điều trị. Kỹ thuật này giúp đánh giá vùng tuyến giáp, khu vực phẫu thuật và các nhóm hạch cổ, qua đó phát hiện những tổn thương nghi ngờ tái phát hoặc còn sót.

Tùy tình trạng bệnh, bác sĩ có thể chỉ định xét nghiệm thyroglobulin (Tg) và kháng thể kháng thyroglobulin (antiTg). Với những người đã cắt toàn bộ tuyến giáp, đặc biệt khi từng điều trị iod phóng xạ, diễn biến của các chỉ số này có thể cung cấp thêm thông tin trong quá trình theo dõi. Khi kết quả thay đổi bất thường, người bệnh cần được đánh giá thêm thay vì tự kết luận bệnh tái phát.

Việc sử dụng hormone tuyến giáp cũng cần được tuân thủ. Bên cạnh đó, việc duy trì vận động, ăn uống hợp lý và kiểm soát các bệnh lý đi kèm giúp người bệnh giữ thể trạng tốt trong quá trình theo dõi lâu dài.

Bác sĩ Thưởng lưu ý người từng mắc ung thư tuyến giáp không nên tự tìm đến các sản phẩm được quảng cáo với công dụng “thải độc”, “diệt tế bào ung thư” hay ngăn tái phát. Chưa có thực phẩm, vitamin hoặc thực phẩm bổ sung nào được chứng minh có thể phòng tái phát ung thư tuyến giáp một cách chắc chắn. Một số sản phẩm còn có thể ảnh hưởng đến việc điều trị hoặc sử dụng thuốc.

Ngoài lịch khám, người bệnh cũng cần chú ý những thay đổi mới xuất hiện. Khối hoặc hạch ở vùng cổ, hạch lớn dần, khàn tiếng kéo dài, khó nuốt, khó thở hoặc đau xương bất thường là những dấu hiệu nên được kiểm tra sớm.

“Tái phát không đồng nghĩa hết cơ hội điều trị”, bác sĩ Thưởng nói, cho rằng điều quan trọng là phát hiện tổn thương ở thời điểm phù hợp và lựa chọn phương pháp xử trí dựa trên đặc điểm bệnh.

Với nam bệnh nhân trên, sau ba lần nạo vét hạch cổ, sức khỏe của anh hiện ổn định và chưa ghi nhận tổn thương mới cần can thiệp. Anh tiếp tục được theo dõi bằng các xét nghiệm và thăm khám định kỳ.