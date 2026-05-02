Trả lời về vấn đề này, lương y Nguyễn Biên Thùy (Phòng khám Y học cổ truyền Hà Nội) cho biết có rất nhiều người quan niệm rằng khi đã mắc bệnh tuyến giáp thì nên kiêng hẳn đậu nành. "Điều này chưa đúng, không phải bệnh lý tuyến giáp nào cũng phải kiêng đậu nành", lương y Thùy nói.

Lương y Nguyên Biên Thùy phân tích, tại Việt Nam từ lâu đậu nành, chế phẩm từ đậu nành là món ăn phổ biến và là thực phẩm rất tốt cho sức khỏe. Đậu nành và các chế phẩm từ đậu nành cung cấp rất nhiều protein, vitamin và khoáng chất cho cơ thể. Ngoài ra đậu nành chứa rất nhiều phytoestrogen gọi là isoflavone giúp cải thiện nội tiết tố cho người phụ nữ.

Trong đậu nành có chứa một nhóm chất gọi là goitrogen, có thể ảnh hưởng đến chức năng tuyến giáp nếu ăn số lượng lớn dưới dạng sống mỗi ngày. Khi nấu chín, các chất goitrogen gần như bị phá hủy hoàn toàn, không còn ảnh hưởng sức khỏe.

Người bị bệnh tuyến giáp có phải kiêng các sản phẩm từ đậu nành?

Hiện không có bằng chứng khoa học nào chứng minh đậu nành sẽ làm nhân lành tính chuyển sang ác tính. Ngoài ra, không có thực phẩm nào gây bướu giáp hoặc làm nhân lành hóa ác. Việc quá lo lắng và kiêng khem cực đoan có thể gây hại sức khỏe hơn.

Bệnh nhân cũng không nên kiêng khem thái quá, dẫn đến dễ thiếu chất. Nhiều bệnh nhân kiêng tuyệt đối các loại rau họ cải, kiêng đậu hũ, đậu nành suốt nhiều năm dẫn đến táo bón, thiếu chất xơ, mất cân bằng dinh dưỡng, thiếu vi chất như selen, kẽm, vitamin nhóm B...

Nên ăn uống điều độ, nấu chín, đa dạng thực phẩm. Dùng muối iốt trong nấu ăn hàng ngày. Tăng cường rau xanh, cá, trứng, các loại hạt. Theo dõi định kỳ bằng siêu âm, xét nghiệm TSH/FT4 thay vì chỉ nghe theo tin đồn truyền miệng từ mọi người.

Trường hợp đang uống thuốc Levothyroxin (hormone tuyến giáp) thì không nên dùng sản phẩm từ đậu nành ngay sau khi uống thuốc, vì có thể làm giảm hấp thu thuốc. Nên uống thuốc lúc sáng sớm, ăn sáng sau đó 30–60 phút.

Lưu ý khi cho người bệnh tuyến giáp ăn các món từ đậu nành

Việc bị tuyến giáp kiêng đậu nành hoàn toàn là không cần thiết, tuy nhiên để đảm bảo sức khỏe, người bệnh cần lưu ý:

Thời gian uống thuốc và ăn uống: Nếu đang sử dụng thuốc hormone, nên uống thuốc khi bụng đói vào buổi sáng và tránh ăn các sản phẩm từ đậu nành trong vòng 3 - 4 giờ sau khi uống thuốc.

Tiêu thụ có chừng mực: Nếu sử dụng đậu nành với lượng vừa phải, không quá nhiều trong thời gian dài, đặc biệt nếu đang trong giai đoạn điều trị hoặc thiếu i ốt.

Đảm bảo chế độ ăn đủ i-ốt là yếu tố quan trọng giúp cơ quan này hoạt động hiệu quả, đặc biệt khi ăn đậu nành thường xuyên.

Tốt hơn hết, nếu đang trong quá trình điều trị bằng thuốc chứa levothyroxine hoặc bất kỳ thuốc hormon nào, bệnh nhân nên trao đổi cụ thể với bác sĩ để có lịch uống thuốc và ăn uống phù hợp nhất.