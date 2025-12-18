5 thực phẩm người có u tuyến giáp không nên ăn dù thèm đến mấy

(VTC News) -

Theo ThS.BS Đào Đức Phong, Nguyên phó trưởng khoa Nội tiết Bạch Mai, để kiểm soát tốt tình trạng tuyến giáp tiết ra lượng hormone vừa phải, bệnh nhân cần xây dựng chế độ ăn uống khoa học, hợp lý, kiên quyết tránh xa những thực phẩm gây hại.

Nguyên nhân là do tuyến giáp dễ bị ảnh hưởng bởi các chất dinh dưỡng đưa vào cơ thể, đặc biệt i-ốt hay selen, gluten là các chất khiến cho lượng hormone tuyến giáp biến đổi bất thường. Sự bất thường của hormone tuyến giáp sẽ làm ảnh hưởng đến hàng loạt quá trình trong cơ thể bao gồm quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng.

Dưới đây là 5 thực phẩm người có u tuyến giáp hạn chế sử dụng:

Một số loại rau cải

Các loại rau màu xanh đậm được biết đến là rất tốt cho bệnh nhân mắc bệnh tuyến giáp. Tuy nhiên người bệnh cần tránh một số loại rau họ cải như cải xoăn, củ cải, súp lơ xanh. Những loại rau này chứa nhiều isothiocyanates.

Người có u tuyến giáp hạn chế ăn rau họ cải.

Khi nạp quá nhiều isothiocyanates sẽ gây cản trở hoạt động tuyến yên, qua đó hạn chế việc hấp thu Iod, nhất là khi ăn sống các loại rau chứa chúng. Do vậy nếu thật sự vẫn muốn ăn những loại rau này, bạn nên luộc chín kỹ để loại bỏ isothiocyanates.

Sản phẩm đậu nành không lên men

Một số bằng chứng cho thấy việc tiêu thụ các sản phẩm từ đậu nành không lên men có thể làm tăng nguy cơ xuất hiện khối u tuyến giáp. Đậu nành chứa một hợp chất được gọi là goitrogens, có thể cản trở chức năng tuyến giáp qua việc cản trở hấp thu Iod - khoáng chất rất cần thiết cho việc tổng hợp hormone tuyến giáp.

Thực phẩm đóng hộp

Các loại thực phẩm đóng hộp hay thực phẩm chế biến sẵn chính là 'kẻ thù' của người bệnh tuyến giáp. Lý do là vì những loại thực phẩm này chứa đầy calo rỗng, chất phụ gia không tốt cho sức khỏe. Đồng thời chúng cũng chứa lượng chất béo cao, làm cho quá trình sản xuất hormon giáp bị đình trệ, ảnh hưởng đến chức năng tuyến giáp.

Thực phẩm chứa Gluten

Gluten có thể làm tăng phản ứng viêm trong cơ thể. Với người u tuyến giáp, phản ứng viêm kéo dài có thể ảnh hưởng bất lợi tới mô tuyến giáp và quá trình theo dõi, điều trị bệnh.

Gluten liên quan tới rối loạn miễn dịch yếu tố thường gặp ở bệnh tuyến giáp. Nhiều nghiên cứu cho thấy bệnh tuyến giáp, đặc biệt là các bệnh lý tự miễn như Hashimoto hay Graves, có mối liên quan nhất định với tình trạng nhạy cảm hoặc không dung nạp gluten. Việc tiêu thụ gluten có thể khiến hệ miễn dịch hoạt động quá mức, làm bệnh khó kiểm soát hơn.

Bánh mì cũng không thực sự tốt cho người có u tuyến giáp.

Bên cạnh đó, gluten có thể làm giảm khả năng hấp thu dưỡng chất cần cho tuyến giáp.Khi gluten gây kích ứng niêm mạc ruột, khả năng hấp thu các vi chất quan trọng như i-ốt, selen, kẽm những yếu tố cần thiết cho hoạt động của tuyến giáp có thể bị ảnh hưởng. Điều này khiến việc phục hồi và ổn định chức năng tuyến giáp trở nên khó khăn hơn.

Hạn chế nạp quá nhiều đường và quá tải chất xơ

Mặc dù chất xơ rất có lợi cho đường tiêu hóa nhưng cần tiêu thụ một cách hợp lý khi mắc bệnh liên quan đến tuyến giáp. Việc tiêu thụ chất xơ quá nhiều sẽ cản trở quá trình hấp thu thuốc điều trị của cơ thể. Bên cạnh đó, các thực phẩm như bánh kẹo, đồ ngọt chứa nhiều đường tinh luyện sẽ làm bạn tăng cân, ảnh hưởng đến chức năng tuyến giáp.

Theo bác sĩ Phong, người có u tuyến giáp nên ăn các loại thực phẩm giàu i ốt, bổ sung vitamin từ các loại hoa quả.