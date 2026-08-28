(VTC News) -

Người bệnh Đ.Đ.T. (59 tuổi, TP.HCM) - ca ghép phổi thứ 15 được thực hiện tại Bệnh viện Phổi Trung ương vừa được xuất viện để theo dõi ngoại trú. Đây cũng là một trong những trường hợp có tốc độ hồi phục nhanh sau ghép.

Trước đó, ông T. mắc suy hô hấp mạn tính do xơ phổi vô căn (IPF), được chẩn đoán từ tháng 1/2025. Bệnh tiến triển nặng khiến ông phải thở oxy liên tục 24/24 giờ tại nhà.

Suốt gần 2 năm, ông gần như không thể nằm ngủ bình thường mà phải ngồi để thở, cuộc sống phụ thuộc vào máy thở. Các bác sĩ xác định ghép phổi là cơ hội duy trì sự sống cho người bệnh.

Tháng 4/2026, dù sức khỏe yếu và không thể di chuyển bằng máy bay, ông T. vượt từ TP.HCM ra Hà Nội bằng đường bộ trong 4 ngày để nhập Bệnh viện Phổi Trung ương, điều trị và chờ ghép.

Người đàn ông 2 năm sống nhờ máy thở hồi sinh từ lá phổi hiến của cô gái 22 tuổi

Ngày 17/7, bệnh viện nhận thông tin từ Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia về nguồn phổi hiến từ nữ sinh viên 22 tuổi. Sau khi đánh giá các điều kiện chuyên môn, bệnh viện phối hợp với Bệnh viện E, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, Công an TP.HCM, Vietnam Airlines cùng nhiều đơn vị tổ chức lấy, bảo quản và vận chuyển phổi hiến ra Hà Nội.

Gần 9h ngày 18/7, ca ghép phổi được tiến hành. Sau khoảng 8 giờ phẫu thuật, hai lá phổi hiến được ghép thành công cho người bệnh. Sau ghép, sức khỏe ông T. tiến triển tốt. Người bệnh hồi phục nhanh, đủ điều kiện xuất viện và tiếp tục được theo dõi, điều trị ngoại trú.

Ngày xuất viện, nụ cười của ông T. cùng những giọt nước mắt hạnh phúc của người vợ là dấu mốc đặc biệt sau hành trình dài chống chọi với bệnh phổi.

Ca ghép tiếp tục khẳng định năng lực làm chủ kỹ thuật ghép phổi của Bệnh viện Phổi Trung ương, đồng thời cho thấy hiệu quả của sự phối hợp giữa các bệnh viện, cơ quan chức năng và đơn vị vận chuyển trong việc đưa nguồn tạng hiến đến người bệnh trong thời gian ngắn.

Theo Bệnh viện Phổi Trung ương, đây cũng là bước tiến quan trọng trong quá trình xây dựng, vận hành Trung tâm Ghép phổi vùng, hướng tới đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ chuyên môn và phát triển mạng lưới ghép phổi trên cả nước.