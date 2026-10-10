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Xuất bản ngày 10/10/2026 01:53 PM
Xuất bản ngày 10/10/2026 01:53 PM

Người dân Thủ đô sống lại thời khắc lịch sử nhờ công nghệ thực tế ảo VR

Lê Chi
Lê Chi
(VTC News) -

Tại Phố sách Hà Nội, nhiều em học sinh hào hứng trải nghiệm công nghệ VR, trở về Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, nghe Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập.

Sáng 10/10, chương trình "Trở về thời khắc thiêng liêng" khai mạc tại Phố Sách Hà Nội, phường Cửa Nam, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Thông qua công nghệ thực tế ảo (VR), người dân có cơ hội trở về Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, chứng kiến thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Sáng 10/10, chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” khai mạc tại Phố Sách Hà Nội, phường Cửa Nam, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Thông qua công nghệ thực tế ảo (VR), người dân có cơ hội trở về Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, chứng kiến thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Chương trình do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với UBND phường Cửa Nam tổ chức; Báo Điện tử VTC News và Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thực hiện, với sự phối hợp của Công ty kính ảo Virtual Park.

Chương trình do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với UBND phường Cửa Nam tổ chức; Báo Điện tử VTC News và Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thực hiện, với sự phối hợp của Công ty kính ảo Virtual Park.

Ông Nguyễn Quốc Hoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Cửa Nam, phát biểu tại lễ khai mạc. Theo ông, việc kết hợp giá trị truyền thống với công nghệ hiện đại mở ra cách tiếp cận mới trong tuyên truyền, giáo dục lịch sử, góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước và ý thức gìn giữ những giá trị văn hóa của Thủ đô.

Ông Nguyễn Quốc Hoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Cửa Nam, phát biểu tại lễ khai mạc. Theo ông, việc kết hợp giá trị truyền thống với công nghệ hiện đại mở ra cách tiếp cận mới trong tuyên truyền, giáo dục lịch sử, góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước và ý thức gìn giữ những giá trị văn hóa của Thủ đô.

Nhà báo Dương Quang Tùng, Phó Tổng biên tập Báo điện tử VTC News, chia sẻ về ý nghĩa của việc ứng dụng công nghệ thực tế ảo trong tái hiện lịch sử. Theo ông, điểm đặc biệt của trải nghiệm là người xem không chỉ quan sát mà còn có cảm giác như đang hiện diện trong không gian lịch sử, giữa dòng người tại Quảng trường Ba Đình năm 1945.

Nhà báo Dương Quang Tùng, Phó Tổng biên tập Báo điện tử VTC News, chia sẻ về ý nghĩa của việc ứng dụng công nghệ thực tế ảo trong tái hiện lịch sử. Theo ông, điểm đặc biệt của trải nghiệm là người xem không chỉ quan sát mà còn có cảm giác như đang hiện diện trong không gian lịch sử, giữa dòng người tại Quảng trường Ba Đình năm 1945.

Các đại biểu cùng đếm ngược, thực hiện nghi thức bấm nút khai mạc chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” tại Phố sách Hà Nội sáng 10/10.

Các đại biểu cùng đếm ngược, thực hiện nghi thức bấm nút khai mạc chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” tại Phố sách Hà Nội sáng 10/10.

Các đại biểu trải nghiệm công nghệ thực tế ảo tại chương trình "Trở về thời khắc thiêng liêng". Qua những hình ảnh và âm thanh được tái hiện, người tham gia có cơ hội quan sát không gian Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, hình dung rõ hơn không khí của thời khắc khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Các đại biểu trải nghiệm công nghệ thực tế ảo tại chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng”. Qua những hình ảnh và âm thanh được tái hiện, người tham gia có cơ hội quan sát không gian Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, hình dung rõ hơn không khí của thời khắc khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Với kính VR, người tham gia được tiếp cận không gian lịch sử theo cách khác biệt so với việc đọc sách hay xem phim tư liệu. Công nghệ thực tế ảo và đồ họa 3D cho phép tái tạo không gian 360 độ, giúp người xem quan sát từ nhiều góc nhìn và cảm nhận sự kiện bằng trải nghiệm trực tiếp.

Với kính VR, người tham gia được tiếp cận không gian lịch sử theo cách khác biệt so với việc đọc sách hay xem phim tư liệu. Công nghệ thực tế ảo và đồ họa 3D cho phép tái tạo không gian 360 độ, giúp người xem quan sát từ nhiều góc nhìn và cảm nhận sự kiện bằng trải nghiệm trực tiếp.

Từ những hình ảnh lịch sử quen thuộc, công nghệ tạo nên trải nghiệm trực quan, giúp các dấu mốc của dân tộc trở nên gần gũi hơn với công chúng hôm nay.

Từ những hình ảnh lịch sử quen thuộc, công nghệ tạo nên trải nghiệm trực quan, giúp các dấu mốc của dân tộc trở nên gần gũi hơn với công chúng hôm nay.

Dù trời mưa trong buổi sáng 10/10, nhiều người dân vẫn đến Phố sách Hà Nội, kiên nhẫn chờ đến lượt tham gia chương trình. Sự háo hức của người dân cho thấy sức hấp dẫn của một hình thức trải nghiệm mới, đưa những câu chuyện lịch sử đến gần hơn với đời sống cộng đồng.

Dù trời mưa trong buổi sáng 10/10, nhiều người dân vẫn đến Phố sách Hà Nội, kiên nhẫn chờ đến lượt tham gia chương trình. Sự háo hức của người dân cho thấy sức hấp dẫn của một hình thức trải nghiệm mới, đưa những câu chuyện lịch sử đến gần hơn với đời sống cộng đồng.

Các em học sinh của trường THCS Ngô Sĩ Liên hào hứng trải nghiệm công nghệ thực tế ảo, trở về Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945.

Các em học sinh của trường THCS Ngô Sĩ Liên hào hứng trải nghiệm công nghệ thực tế ảo, trở về Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945.

Qua hình ảnh, âm thanh và không gian lịch sử được tái hiện sinh động, các em có cơ hội tiếp cận lịch sử theo cách trực quan, từ đó bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào dân tộc.

Qua hình ảnh, âm thanh và không gian lịch sử được tái hiện sinh động, các em có cơ hội tiếp cận lịch sử theo cách trực quan, từ đó bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào dân tộc.

Ngoài hoạt động trải nghiệm, các em còn được nhận nhiều món quà ý nghĩa, góp phần lưu giữ khoảnh khắc thiêng liêng khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Ngoài hoạt động trải nghiệm, các em còn được nhận nhiều món quà ý nghĩa, góp phần lưu giữ khoảnh khắc thiêng liêng khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Nam diễn viên Charlie Win, người đã sinh sống và làm việc tại Việt Nam 16 năm, bày tỏ ấn tượng với công nghệ thực tế ảo (VR), giúp lịch sử trở nên sống động, tạo cơ hội để công chúng trực tiếp trải nghiệm thay vì chỉ tìm hiểu qua sách vở hay hình ảnh tư liệu.

Nam diễn viên Charlie Win, người đã sinh sống và làm việc tại Việt Nam 16 năm, bày tỏ ấn tượng với công nghệ thực tế ảo (VR), giúp lịch sử trở nên sống động, tạo cơ hội để công chúng trực tiếp trải nghiệm thay vì chỉ tìm hiểu qua sách vở hay hình ảnh tư liệu.

“Đây là lần thứ hai tôi tham gia chương trình ’Trở về thời khắc thiêng liêng‘. Sau lần trải nghiệm năm ngoái, tôi vẫn muốn quay lại bởi chương trình mang đến những cảm xúc đặc biệt và giúp tôi hiểu thêm về lịch sử Việt Nam. Tôi cũng muốn giới thiệu với bạn bè quốc tế về một Việt Nam giàu bản sắc văn hóa, nơi con người gắn kết với nhau bằng tinh thần đoàn kết, sự sẻ chia và tình yêu thương”, nam diễn viên Charlie Win chia sẻ.

“Đây là lần thứ hai tôi tham gia chương trình ‘Trở về thời khắc thiêng liêng’. Sau lần trải nghiệm năm ngoái, tôi vẫn muốn quay lại bởi chương trình mang đến những cảm xúc đặc biệt và giúp tôi hiểu thêm về lịch sử Việt Nam. Tôi cũng muốn giới thiệu với bạn bè quốc tế về một Việt Nam giàu bản sắc văn hóa, nơi con người gắn kết với nhau bằng tinh thần đoàn kết, sự sẻ chia và tình yêu thương”, nam diễn viên Charlie Win chia sẻ.

Thu Hương, 22 tuổi, nhà sáng tạo nội dung, lần đầu trải nghiệm công nghệ thực tế ảo để trở về thời khắc lịch sử ngày 2/9/1945. Cô cho biết đã biết đến chương trình qua lời giới thiệu của bạn bè và háo hức có mặt từ sớm, mong muốn được trực tiếp cảm nhận không gian lịch sử thay vì chỉ tìm hiểu qua sách vở.

Thu Hương, 22 tuổi, nhà sáng tạo nội dung, lần đầu trải nghiệm công nghệ thực tế ảo để trở về thời khắc lịch sử ngày 2/9/1945. Cô cho biết đã biết đến chương trình qua lời giới thiệu của bạn bè và háo hức có mặt từ sớm, mong muốn được trực tiếp cảm nhận không gian lịch sử thay vì chỉ tìm hiểu qua sách vở.

Ra mắt tại Hà Nội vào tháng 8/2025 nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, chương trình "Trở về thời khắc thiêng liêng" đã thu hút hơn 35.000 lượt trải nghiệm tại Thủ đô. Sau đó, hành trình tiếp tục đến Quảng Ninh, Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An), TPHCM và Đà Nẵng, đưa hình thức trải nghiệm lịch sử bằng công nghệ đến với đông đảo người dân, du khách.

Ra mắt tại Hà Nội vào tháng 8/2025 nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” đã thu hút hơn 35.000 lượt trải nghiệm tại Thủ đô. Sau đó, hành trình tiếp tục đến Quảng Ninh, Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An), TPHCM và Đà Nẵng, đưa hình thức trải nghiệm lịch sử bằng công nghệ đến với đông đảo người dân, du khách.

Trong hai ngày 10 và 11/10, Phố sách Hà Nội trở thành điểm dừng chân tiếp theo của hành trình "Trở về thời khắc thiêng liêng". Thông qua trải nghiệm thực tế ảo, chương trình góp phần đưa lịch sử đến gần hơn với công chúng, khơi dậy lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Trong hai ngày 10 và 11/10, Phố sách Hà Nội trở thành điểm dừng chân tiếp theo của hành trình “Trở về thời khắc thiêng liêng”. Thông qua trải nghiệm thực tế ảo, chương trình góp phần đưa lịch sử đến gần hơn với công chúng, khơi dậy lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

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Dòng sự kiện: Trở về thời khắc thiêng liêng
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