Người dân Thủ đô sống lại thời khắc lịch sử nhờ công nghệ thực tế ảo VR

“Đây là lần thứ hai tôi tham gia chương trình ‘Trở về thời khắc thiêng liêng’. Sau lần trải nghiệm năm ngoái, tôi vẫn muốn quay lại bởi chương trình mang đến những cảm xúc đặc biệt và giúp tôi hiểu thêm về lịch sử Việt Nam. Tôi cũng muốn giới thiệu với bạn bè quốc tế về một Việt Nam giàu bản sắc văn hóa, nơi con người gắn kết với nhau bằng tinh thần đoàn kết, sự sẻ chia và tình yêu thương”, nam diễn viên Charlie Win chia sẻ.