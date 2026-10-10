Người dân Thủ đô sống lại thời khắc lịch sử nhờ công nghệ thực tế ảo VR

'Trở về thời khắc thiêng liêng' ở Hà Nội: Hiểu lịch sử để thêm yêu đất nước
Thông qua công nghệ VR, chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” tại Phố sách Hà Nội góp phần khơi dậy lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc của người dân Thủ đô.
Hoa hậu Quỳnh Anh tái xuất sàn diễn sau đăng quang Miss Universe Vietnam 2026
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NSND Trung Hiếu: AI không thể thay thế diễn viên trên sân khấu
NSND Trung Hiếu cho rằng AI có thể tạo ra những cảnh diễn hoành tráng, mở rộng không gian sân khấu nhưng không thể thay thế con người.
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