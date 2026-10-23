Miễn thuế cho đơn vị cung cấp suất ăn giúp nâng cao chất lượng phục vụ học sinh

(VTC News) -

Nội dung trên được Thủ tướng Lê Minh Hưng đưa ra tại phiên thảo luận tổ chiều 23/10, khi cho ý kiến vào 3 dự án: Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên thảo luận chiều 23/10.

Về điểm mới của dự án sửa đổi, bổ sung 3 luật thuế, Thủ tướng cho biết, lần sửa đổi này nhằm thể chế hóa Nghị quyết 71 (về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo) và Nghị quyết 72 (về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân) của Bộ Chính trị.

Đề cập đề xuất miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân kinh doanh dịch vụ cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám, chữa bệnh, Thủ tướng nêu rõ số thu thuế thu nhập doanh nghiệp từ các đơn vị này không lớn.

“Bộ Tài chính đang tiếp tục rà soát để xác định con số cụ thể, song ý nghĩa mà chính sách mang lại lớn hơn nhiều so với số thu ngân sách giảm do miễn thuế”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Thủ tướng, việc kiểm soát chi phí của các đơn vị cung cấp suất ăn không phức tạp bởi hệ thống hóa đơn, chứng từ tài chính hiện nay tương đối đầy đủ, cho phép bóc tách các khoản chi phí đầu vào, đầu ra của doanh nghiệp.

Hơn nữa, chính sách miễn thuế chỉ áp dụng đối với các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh cung cấp suất ăn cho trường học, bệnh viện. Các cơ sở giáo dục và y tế hoàn toàn có thể kiểm soát được chi phí của các đơn vị cung cấp dịch vụ.

“Chính sách này sẽ tăng cường được chất lượng suất ăn, phục vụ cho học sinh và người bệnh”, Thủ tướng nói.

Tuy nhiên, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm phải được xem xét riêng và tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành.

Liên quan đến thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, đất không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng, Thủ tướng bày tỏ tán thành với ý kiến của các đại biểu Quốc hội về việc cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định.

Theo đó, Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường rà soát, làm rõ thế nào là đất bỏ hoang, đất không đưa vào sử dụng, bảo đảm quy định cụ thể, dễ áp dụng và khả thi trong thực tế.

“Đồng thời tránh chồng chéo về thuế suất với các quy định của Luật Đất đai. Phải phân định rõ mức thuế suất này áp dụng cho đối tượng nào, thời điểm nào áp dụng và mức như thế nào, đảm bảo đồng bộ, thống nhất”, Thủ tướng lưu ý.

Ngân sách Trung ương phải bảo đảm các nhiệm vụ chi trong lĩnh vực then chốt

Về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất), Thủ tướng cho biết, việc hợp nhất Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách nhà nước là cần thiết sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư sáp nhập với Bộ Tài chính, đồng thời nhằm khắc phục những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện.

Thủ tướng nhấn mạnh, một trong những nội dung quan trọng của dự thảo là khẳng định vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương. Theo đó, khi ban hành chính sách phải đánh giá đầy đủ tác động, xác định rõ nguồn lực và khả năng cân đối ngân sách của từng cấp.

“Tinh thần quyết tâm là năm nay đưa tỷ lệ cơ cấu thu ngân sách Trung ương tăng lên. Mấy năm vừa qua chúng ta giảm rất mạnh, không đảm bảo vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương. Trong khi đó, ngân sách Trung ương phải bảo đảm các nhiệm vụ chi quan trọng trong lĩnh vực then chốt, công trình trọng điểm và hỗ trợ các địa phương, kể cả những địa phương đã tự cân đối ngân sách”, Thủ tướng nói.

Một điểm mới khác của dự thảo là tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, nhất là đối với chính quyền cấp xã.

Theo Thủ tướng, trách nhiệm và khối lượng công việc của chính quyền cấp xã hiện rất lớn. Do đó, phải có cơ chế phân bổ ngân sách, tăng tỷ lệ để lại nguồn thu phù hợp, bảo đảm đủ điều kiện vận hành và phục vụ người dân. Dự thảo Luật cũng đặt ra yêu cầu kiên quyết chấm dứt tình trạng giao nhiệm vụ nhưng không bảo đảm điều kiện thực hiện.

Thủ tướng cho biết theo Kết luận 18 của Hội nghị Trung ương 2, nhiệm kỳ này phải giảm tối thiểu 30% số dự án đầu tư công.

“Nhiệm kỳ 2021-2026, cả nước có khoảng 5.000 dự án, đã giảm mạnh so với các nhiệm kỳ trước đó. Nhưng nhiệm kỳ này cần tiếp tục giảm để tập trung nguồn lực cho những dự án có tác động lan tỏa, tạo nền tảng để phát triển kinh tế - xã hội các vùng, địa phương, nhất là các vùng động lực”, Thủ tướng khẳng định.

Liên quan đến đầu tư cho khoa học công nghệ, Thủ tướng cho biết đây là lĩnh vực đặc thù, thường xuyên xuất hiện những vấn đề mới, đòi hỏi sự thẩm định kỹ lưỡng của cơ quan chuyên môn, nhất là các dự án đầu tư công nghệ, sản phẩm chiến lược, hạ tầng số và chuyển đổi số.

Theo Thủ tướng, Chính phủ đã cân nhắc kỹ việc có nên bổ sung thêm một tầng nấc trung gian trong phân bổ vốn. Tuy nhiên, khi triển khai Nghị quyết 57, nếu thiếu sự thẩm định của Bộ Khoa học và Công nghệ thì chưa đủ cơ sở để Chính phủ hoặc địa phương quyết định phân bổ nguồn lực.

Do đó, thay vì trực tiếp quyết định số vốn phân bổ như trước đây, Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ thực hiện thẩm định về chuyên môn, cho ý kiến đối với dự toán để Bộ Tài chính có cơ sở phân bổ vốn, bảo đảm tính khả thi và đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học công nghệ.

Thủ tướng cũng đề cập yêu cầu siết chặt kỷ luật tài chính, ngân sách trong việc chuyển nguồn hàng năm. Theo đó, việc chuyển nguồn phải thực hiện trước ngày 31/12 hàng năm, riêng các nhiệm vụ chi cải cách tiền lương có tính chất đặc biệt nên không tính vào chuyển nguồn. Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, Chính phủ sẽ tiếp tục quy định cụ thể trong nghị định hướng dẫn.

Quang cảnh phiên thảo luận.

Nghiên cứu cơ chế mua sắm trực tiếp cho bệnh viện

Về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi), Thủ tướng cho biết, một trong những nội dung quan trọng là phân định rõ hoạt động đấu thầu theo Luật Đấu thầu và pháp luật chuyên ngành, nhằm tháo gỡ vướng mắc trong các lĩnh vực đặc thù như y tế, khoa học công nghệ và năng lượng.

Theo đó, các hoạt động thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu vẫn thực hiện đấu thầu theo quy định chung, trong khi những hoạt động đặc thù sẽ áp dụng pháp luật chuyên ngành.

Dự thảo cũng tăng quyền chủ động, đồng thời nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư trong quyết định đấu thầu, mua sắm, bảo đảm công khai, minh bạch và hiệu quả. Các hành vi bị cấm, thẩm quyền xử lý vi phạm và trách nhiệm của các bên cũng được quy định rõ hơn.

Đáng chú ý, Thủ tướng đề cập việc tiếp tục rà soát các quy định về mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm và thiết bị y tế. Đây là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến ngân sách nhà nước, bảo hiểm y tế và yêu cầu bảo vệ sức khỏe nhân dân, nhất là trong các tình huống khẩn cấp.

“Chính phủ sẽ nghiên cứu quy định về mua sắm trực tiếp cho các bệnh viện, các cơ sở y tế và một số lĩnh vực đặc thù, nhằm giảm khâu trung gian, tiết giảm chi phí”, Thủ tướng phát biểu.