(VTC News) -

Theo quyết định do Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài ký ngày 11/11, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông đồng thời được giới thiệu để Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam bầu giữ chức Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2021-2026 và được giới thiệu nhân sự cho chức danh Chủ tịch nhiệm kỳ 2026-2031.

Sáng 17/11, Ban Chấp hành Hội đã bỏ phiếu, thống nhất bầu ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ giữ chức Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam.

Chức danh Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ được bầu tại Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam khóa XI. Thời gian tổ chức đại hội hiện chưa được ấn định.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ sinh năm 1960, quê Nghệ An, là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Ông có hơn 40 năm hoạt động trong các lĩnh vực báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, nghiên cứu và sáng tác.

Trong quá trình công tác, ông từng giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương giai đoạn 2010-2016; Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, kiêm Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương giai đoạn 2016-2021.

Tháng 6/2021, ông được Ban Bí thư bổ nhiệm làm Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ 2021-2025. Tháng 2/2025, ông được Bộ Chính trị bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết và Hợp tác Á - Phi - Mỹ - Latin nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong hoạt động sáng tác, Nguyễn Thế Kỷ viết ở nhiều thể loại như kịch bản sân khấu, tiểu thuyết, thơ, lý luận, phê bình văn học nghệ thuật và báo chí.

Ông là tác giả các tiểu thuyết Chuyện tình Khau Vai (2019), Hừng đông (2020) và bộ tiểu thuyết 5 tập Nước non vạn dặm, viết về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông cũng xuất bản hai tập thơ, trong đó có thơ thiếu nhi, cùng nhiều sách giáo trình, chuyên khảo về văn hóa, văn nghệ, báo chí và xuất bản.

Một số bài thơ của ông được phổ nhạc thành các ca khúc như Tổ quốc, Trường Sa, Bâng khuâng Trường Sa, Miền Trung ơi...

Với những đóng góp trong công tác quản lý và hoạt động văn hóa, văn nghệ, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2021, Huân chương Lao động hạng Ba năm 2017. Ông cũng nhận nhiều phần thưởng cao quý của Quốc vương Campuchia, Nhà nước Lào và Đảng Cộng sản Liên bang Nga.