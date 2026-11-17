(VTC News) -

Tại họp báo công bố các hoạt động mừng Ngày Văn hóa Việt Nam chiều 17/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội thông tin về chuỗi chương trình quy mô lớn sẽ diễn ra tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và các tuyến phố lân cận.

Ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hà Nội thông tin về chuỗi hoạt động.

Ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hà Nội, cho biết, các hoạt động được tổ chức từ ngày 21-24/11, nhằm đưa những giá trị di sản đến gần hơn với công chúng, tạo điều kiện để người dân và du khách trực tiếp tham gia, thực hành, trải nghiệm văn hóa truyền thống.

Theo đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, 2026 là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức. Đây là dịp tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc, nâng cao trách nhiệm của cộng đồng trong bảo tồn, phát huy di sản và sáng tạo văn hóa.

Đối với Hà Nội, chuỗi hoạt động còn thể hiện trách nhiệm của Thủ đô ngàn năm văn hiến trong việc lan tỏa các giá trị văn hóa, góp phần xây dựng hình ảnh Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.

2.300 người diễu hành, trình diễn di sản tại Hồ Gươm

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là Lễ khai mạc và chương trình Diễu hành di sản diễn ra sáng 21/11 tại khu vực Tượng đài Vua Lý Thái Tổ.

Chương trình bắt đầu bằng nghi lễ dâng hương Đức Vua Lý Thái Tổ lúc 7h, tiếp đó là lễ khai mạc và trình diễn di sản từ 7h30 đến 9h30. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh H1, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Diễu hành di sản có 18 khối, quy tụ khoảng 2.300 nghệ nhân và người dân đến từ 48 xã, phường. Mở đầu chương trình là đại cảnh Trống hội Thăng Long.

2.300 người diễu hành, trình diễn di sản tại Hồ Gươm.

Nội dung được xây dựng theo 3 chương: Từ thuở Thăng Long, Hà thành phồn hoa và Thủ đô hội nhập, tái hiện những giá trị văn hóa tiêu biểu gắn với lịch sử hình thành, phát triển của Thăng Long - Hà Nội, đồng thời thể hiện sự tiếp nối giữa truyền thống và sáng tạo trong đời sống đương đại.

Một trong những điểm nhấn là màn trình diễn thực cảnh Chiếu dời đô, tái hiện dấu mốc lịch sử vua Lý Thái Tổ quyết định dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long.

Bên cạnh đó, nhiều loại hình nghệ thuật dân gian và nghề thủ công truyền thống của Hà Nội cũng được giới thiệu như ca trù, múa bồng, chèo tàu, múa rối nước, tranh Hàng Trống, gốm Bát Tràng, lụa Vạn Phúc, áo dài Trạch Xá...

Các nghệ nhân và cộng đồng địa phương là lực lượng trực tiếp tham gia trình diễn, giúp công chúng tiếp cận di sản thông qua những người đang gìn giữ, thực hành các loại hình văn hóa truyền thống.

Nhiều không gian trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật

Bên cạnh chương trình diễu hành, trong hai ngày 21 và 22/11, Hà Nội tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật tại ba sân khấu gồm Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, khu vực Tượng đài Cảm Tử và ngã tư Tràng Tiền Plaza - Hàng Khay.

Các chương trình có nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống và đương đại như kịch, múa rối, xiếc, cải lương, chèo...Nhà hát Múa rối Thăng Long và Nhà hát Kịch Hà Nội cũng tổ chức các suất diễn, giới thiệu trích đoạn, tiểu phẩm về Hà Nội, kết hợp giao lưu với nghệ sĩ và trải nghiệm nghệ thuật rối truyền thống.

Nhiều không gian trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật ở Hà Nội. (Ảnh minh hoạ).

Từ ngày 21-24/11, thành phố duy trì 5 không gian trải nghiệm văn hóa tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và các địa điểm lân cận. Trong đó, không gian làng nghề, phố nghề truyền thống với 32 gian hàng được bố trí tại Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm. Người dân và du khách có thể tìm hiểu sản phẩm, quy trình thực hành nghề, giao lưu với nghệ nhân và trải nghiệm những nét đặc trưng của các làng nghề Hà Nội.

Không gian giới thiệu văn hóa Hà Nội qua các thời kỳ được tổ chức tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền. Tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng diễn ra triển lãm nghệ thuật kết hợp công nghệ số, thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR)...

Không chỉ diễn ra tại khu vực trung tâm, các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam còn được triển khai tại các xã, phường từ ngày 14 đến 24/11.

Theo kế hoạch, 126 xã, phường của Hà Nội tổ chức ít nhất một hoạt động văn hóa, thể thao cấp cơ sở, đồng thời lựa chọn những sản phẩm, câu chuyện hoặc mô hình văn hóa đặc trưng để giới thiệu, quảng bá. Đến thời điểm công bố, 100% xã, phường đã ban hành kế hoạch và 115/126 đơn vị đăng ký hoạt động cụ thể.

Chương trình nghệ thuật “Muôn sắc màu Việt Nam” tại Mỹ Đình

Một hoạt động đáng chú ý khác là chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, dự kiến diễn ra từ 20h ngày 24/11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Chương trình có quy mô khoảng 50.000 khán giả, thời lượng tối đa 120 phút và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật “Muôn sắc màu Việt Nam” diễn ra tối 24/11 tại SVĐ Mỹ Đình.

Lấy dấu ấn văn hóa Thăng Long - Hà Nội làm mạch kết nối, chương trình hướng tới thể hiện sự hội tụ các giá trị văn hóa của các vùng miền, dân tộc Việt Nam, đồng thời lan tỏa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam.

Về công tác chuẩn bị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đang phối hợp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan hoàn thiện kịch bản, tổ chức hợp luyện, chuẩn bị sân khấu, âm thanh, ánh sáng, trang phục và các điều kiện phục vụ người dân, du khách. Các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, giao thông...cũng đang được triển khai.

Thông qua chuỗi hoạt động, Hà Nội kỳ vọng đưa di sản ra khỏi không gian trưng bày, đến gần hơn với đời sống cộng đồng. Người dân không chỉ là khán giả mà còn trực tiếp tham gia thực hành, gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống.