Người có uy tín ở Lào Cai vận động dân hiến hơn 700.000 m² đất làm đường

(VTC News) -

Lào Cai hiện có 34 thành phần dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 62% dân số toàn tỉnh. Toàn tỉnh có 2.286 người có uy tín.

Đây là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia phát triển kinh tế - xã hội và giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở.

Thông qua Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ các cấp đã phát huy vai trò của người có uy tín, già làng, trưởng bản trong vận động người dân hiến đất, đóng góp ngày công, kinh phí và vật liệu xây dựng hạ tầng.

Một đoạn đường được chỉnh trang với sự vận động của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở phường Cam Đường, Lào Cai. (Ảnh: LC)

Trong hai năm, Nhân dân toàn tỉnh hiến trên 700.000 m² đất, tham gia sửa chữa, làm mới hàng nghìn km đường giao thông nông thôn. Nhiều mô hình như “Đường hoa nông thôn mới”, “Nhà sạch, vườn đẹp”, “Thắp sáng đường quê”, “Khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp” tiếp tục được duy trì và nhân rộng.

Nhiều người có uy tín trực tiếp đi đầu, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Tại xã Quy Mông, ông Phùng Tiến Hổ vận động người dân hiến 520 m² đất, đóng góp 250 ngày công xây dựng 500 m đường bê tông, đồng thời giúp 2 hộ thoát nghèo.

Ở xã Lao Chải, ông Sùng A Khua vận động người dân hiến 2.031 m² đất, đóng góp xây dựng nhà văn hóa cộng đồng, làm 2,4 km đường nội bản và huy động 200 triệu đồng xây dựng nông thôn mới.

Trong khi đó, tại xã Bảo Ái, ông Hoàng Cao Nguyên, Bí thư chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Trại Phung đã vận động Nhân dân hiến 11.800 m² đất.

Thúc đẩy phát triển kinh tế, giảm nghèo

Không chỉ tham gia xây dựng hạ tầng, người có uy tín còn tích cực vận động đồng bào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương.

Tại Bản Chao, xã Việt Hồng, ông Nguyễn Hồng Quang vận động người dân phát triển trên 5 ha tre măng Bát Độ, hơn 1 ha cây ăn quả có múi và cây quế.

Còn ông Phạm Thanh Xuân, thôn Lúc 1, xã Bảo Hà, Giám đốc Công ty TNHH Phát triển ong miền núi Thanh Xuân, duy trì sản xuất từ 80-100 vạn cây quế giống và cây lâm nghiệp mỗi năm, kết hợp nuôi ong lấy mật, tạo nguồn thu ổn định.

Cùng với phát triển kinh tế, công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội được MTTQ các cấp quan tâm. Riêng năm 2026, MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp phân bổ trên 14 tỷ đồng hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời hỗ trợ kinh phí điều trị cho bệnh nhân nghèo.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai tặng Bằng khen của MTTQ Việt Nam tỉnh cho người có uy tín tiêu biểu. (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai)

Trên lĩnh vực văn hóa, xã hội, người có uy tín tích cực vận động đồng bào xóa bỏ hủ tục, phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, chăm lo việc học tập của con em và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Trong giai đoạn 2025-2026, toàn tỉnh tổ chức gần 500 buổi tuyên truyền chuyên đề về phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất nhập cảnh trái phép. Qua đó, số trường hợp tảo hôn giảm so với cùng kỳ, không phát sinh trường hợp hôn nhân cận huyết thống và xuất nhập cảnh trái phép trên địa bàn.

Để phát huy hơn nữa vai trò của lực lượng này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua, gắn với chương trình mục tiêu quốc gia, nhiệm vụ giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội.

Đồng thời, tỉnh quan tâm thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín, kịp thời biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.