Dông lốc làm sập và tốc mái 260 căn nhà ở Đồng Tháp

(VTC News) -

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp thông tin, từ ngày 6/11 đến 14h ngày 11/11, toàn tỉnh xảy ra 5 vụ dông lốc tại 15 xã, làm sập và tốc mái 260 căn nhà, gãy đổ 7 trụ điện, ảnh hưởng hơn 23 ha cây ăn quả với tổng thiệt hại ước hơn 8,3 tỷ đồng.

Trong 260 căn nhà ảnh hưởng dông lốc, 18 căn bị sập, 242 căn bị tốc mái. Trong đó, tại xã Hậu Mỹ thiệt hại 2 cơ sở sản xuất ước thiệt hại khoảng 4 tỷ đồng.

Lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp giúp người dân khắc phục hậu quả của dông lốc. (Ảnh: A.X.)

Sau khi dông lốc đi qua, chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ, phối hợp với các đoàn thể hỗ trợ người dân sửa chữa, dựng và lợp lại mái nhà để sớm ổn định cuộc sống.

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công an xã Châu Thành tổ chức hỗ trợ 5 hộ dân trên địa bàn ấp Thân Đạo bị dông, lốc gây tốc mái, hư hỏng các tài sản khác vào tối ngày 10/11.

Với sự chung tay khắc phục của lực lượng công an, người dân sớm có nơi ở ổn định trở lại. (Ảnh: A.X.)

Tại xã Thanh Bình và xã Tân Thạnh, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đồng Tháp cùng chính quyền địa phương và Công an 2 xã cũng đã tổ chức hỗ trợ các hộ gia đình khắc phục hậu quả do mưa lớn kèm dông, lốc.

Tại đây, lực lượng làm nhiệm vụ đã giúp người dân thu dọn cây xanh, vật liệu bị đổ ngã, hỗ trợ xử lý những khu vực bị ảnh hưởng, góp phần giải phóng các tuyến đường, bảo đảm an toàn giao thông và hạn chế những nguy cơ mất an toàn sau đợt mưa dông.