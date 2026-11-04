Người cha Khmer gây dựng đàn bò 13 con, trao sinh kế cho con gái

Gần 50 năm làm nghề, bà tích lũy kinh nghiệm chủ yếu từ cha mẹ và thực tế sản xuất. Có những vụ hạt giống không nảy mầm, gia đình phải mua giống, gieo lại đến ba lần mới thành công. Theo bà, sau khi trừ chi phí, việc trồng hoa màu mang lại khoản thu nhập vài chục triệu đồng mỗi năm. Từ mảnh vườn nhỏ, vợ chồng bà đã nuôi ba người con trưởng thành, trong đó hai người đã lập gia đình và ra ở riêng.