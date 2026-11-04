Trước khi nuôi bò, gia đình anh Rượn chủ yếu làm ruộng và từng nuôi heo để tăng thu nhập. Tuy nhiên, chi phí thức ăn cao, giá heo biến động khiến việc chăn nuôi có thời điểm thua lỗ. Anh quyết định chuyển sang nuôi bò để tìm hướng đi phù hợp hơn.
Người cha Khmer gây dựng đàn bò 13 con, trao sinh kế cho con gái
Từ 2 con bò ban đầu, anh Thạch Rượn ở Cần Thơ gây dựng đàn bò 13 con sau gần 9 năm, rồi trao bò giống cho con gái để tiếp nối nghề chăn nuôi.
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