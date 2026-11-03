Cao Bằng: Phát huy vai trò đồng bào tôn giáo trong xây dựng khối đại đoàn kết

(VTC News) -

Hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng thời gian qua cơ bản ổn định. Một trong những kết quả nổi bật là vai trò, vị trí của người có đạo ngày càng được phát huy trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.

Các đại biểu dự hội nghị gặp mặt.

Toàn tỉnh Cao Bằng hiện có 92 chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ tham gia Ủy ban MTTQ, ban chấp hành các đoàn thể các cấp; 32 đại biểu là người thuộc các tôn giáo trúng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây là những nhân tố tích cực, góp phần kết nối đồng bào tôn giáo với các phong trào, hoạt động chung của địa phương, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của tín đồ, vận động người dân thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân.

Kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trong đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò của đồng bào tôn giáo, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cao Bằng có 3 tôn giáo được công nhận và cấp phép hoạt động, gồm: Phật giáo, Công giáo và Tin lành, với tổng số trên 26.000 tín đồ, sinh sống xen kẽ tại 26 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Công giáo có khoảng 2.000 tín đồ, Phật giáo khoảng 900 tín đồ và Tin lành khoảng 23.700 tín đồ.

Ông Vũ Hồng Quang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng tặng quà cho đồng bào tôn giáo tiêu biểu.

Nhìn chung, đồng bào các tôn giáo duy trì sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định, có tinh thần đoàn kết, gắn bó với cộng đồng dân cư. Các chức sắc, chức việc, nhà tu hành tích cực tham gia hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, trở thành lực lượng có uy tín trong tuyên truyền, vận động tín đồ thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, chung sức xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Tại xã Lý Bôn, nơi có nhiều nhóm tôn giáo, trong đó Tin lành chiếm số lượng đáng kể, công tác nắm tình hình và vận động đồng bào tôn giáo luôn được MTTQ xã quan tâm. Ông Hà Trung Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lý Bôn, chia sẻ: “Lý Bôn là một trong những xã có nhiều nhóm đạo, đặc biệt là đạo Tin lành. Tuy nhiên, tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn cơ bản ổn định. MTTQ xã phối hợp với các cơ quan, đơn vị quan tâm tuyên truyền, vận động, đồng thời tạo điều kiện để chức sắc, chức việc được tham gia các lớp tập huấn, nâng cao kiến thức, nhận thức về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó hướng dẫn tín đồ sinh hoạt tôn giáo đúng quy định”.

Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cao Bằng tập huấn về tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc và đồng bào tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Thực tiễn ở cơ sở cho thấy, để công tác vận động đồng bào tôn giáo đạt hiệu quả, việc tuyên truyền cần gắn với nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tôn trọng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo chính đáng của người dân. Những cuộc gặp gỡ, thăm hỏi nhân dịp lễ trọng, hoạt động đối thoại, trao đổi trực tiếp với chức sắc, chức việc không chỉ giúp MTTQ các cấp kịp thời nắm tình hình mà còn góp phần tăng cường sự gắn bó, đồng thuận giữa đồng bào tôn giáo với cấp ủy, chính quyền và cộng đồng dân cư.

Giai đoạn 2021 - 2026, MTTQ tỉnh các cấp phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức thành viên và tổ chức tôn giáo chủ động đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động. Công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức, chú trọng gặp gỡ, đối thoại, thăm hỏi chức sắc, chức việc và tín đồ nhân các dịp lễ trọng; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề phát sinh trong hoạt động tôn giáo; tập trung phổ biến quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật.

Đồng thời, gắn công tác vận động với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Hồng Quang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng, ghi nhận, biểu dương những đóng góp thiết thực, bền bỉ của các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, nhà tu hành và đồng bào tín đồ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhấn mạnh, những hoạt động nhân đạo, từ thiện, hỗ trợ người nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, tham gia xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc, bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở đã thể hiện sinh động tinh thần nhân ái, trách nhiệm cộng đồng và phương châm “sống tốt đời, đẹp đạo”. Mỗi việc làm thiết thực, dù lớn hay nhỏ, đều góp phần củng cố niềm tin, tăng cường sự gắn bó, đồng thuận trong nhân dân.

Tại hội nghị gặp mặt đồng bào tôn giáo tiêu biểu có nhiều đóng góp trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2021 - 2026 vừa qua, có 39 đại biểu tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng. Trong đó, có 11 đại biểu Phật giáo, 13 đại biểu Công giáo và 15 đại biểu Tin lành. Đây là những cá nhân có nhiều đóng góp trong các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động an sinh xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.