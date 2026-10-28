Tháo gỡ vướng mắc đất ở, nhà ở, nguồn lực chính sách tại vùng đồng bào ở Gia Lai

(VTC News) -

Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cùng tinh gọn bộ máy hành chính tại Gia Lai đã tạo hành lang pháp lý thông suốt, giúp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và tháo gỡ nhiều “điểm nghẽn” trong giải quyết thủ tục cho đồng bào dân tộc thiểu số. Trọng tâm của sự đổi mới này là bảo đảm tính pháp lý trong quản lý đất đai, nhà ở và tối ưu hóa các nguồn lực đầu tư.

Phát huy hiệu quả mô hình chính quyền 2 cấp, Gia Lai tập trung tháo gỡ vướng mắc về đất đai, nhà ở và sử dụng minh bạch nguồn lực để chăm lo đời sống người dân vùng đồng bào thiểu số. (Ảnh: Khu tái định cư của đồng bào thiểu số vùng An Lão, tỉnh Gia Lai)

Theo ông Trần Văn Thanh, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Gia Lai, thời gian qua, công tác quản lý được thực hiện chặt chẽ thông qua việc rà soát, đồng bộ hóa hồ sơ và dữ liệu đất đai cơ sở. Chính quyền cấp xã chủ động hướng dẫn người dân thực hiện đúng các quy định của Luật Đất đai, đơn giản hóa quy trình xác minh nguồn gốc đất và điều kiện thụ hưởng chính sách nhà ở.

Ngoài ra, việc xét duyệt danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo thiếu hụt đất ở được niêm yết công khai, bảo đảm đúng căn cứ pháp luật, đúng đối tượng và ngăn chặn sai phạm từ gốc.

Bước sang giai đoạn 2026-2030, Gia Lai tiếp tục thể chế hóa các mục tiêu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Địa phương ưu tiên bố trí nguồn vốn đúng quy định pháp luật ngân sách để hoàn thiện hạ tầng thiết yếu và giải quyết nhu cầu an cư cho bà con.

“Đặc biệt, dựa trên các kiến nghị kiểm toán nhà nước, tỉnh đã rà soát toàn bộ quy trình pháp lý trong quản lý, điều hành và giải ngân vốn đầu tư công. Việc khắc phục các hạn chế không chỉ dừng lại ở tuân thủ chuẩn mực kiểm toán và quy định pháp luật, mà còn hướng tới mục tiêu thượng tôn pháp luật: bảo đảm mọi chính sách an sinh xã hội đều đến tay người dân công khai, minh bạch và phát huy hiệu quả thiết thực”, ông Trần Văn Thanh, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Gia Lai thông tin.