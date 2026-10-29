Trợ giúp pháp lý đến tận bản làng

Thời gian qua, Sở Tư pháp TP Huế phối hợp cùng Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP Huế thường xuyên phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng triển khai công tác tuyên truyền, giúp nâng cao nhận thức pháp luật và bảo đảm quyền công dân tại địa phương.

Đối với khu vực miền núi, trợ giúp pháp lý không chỉ bảo vệ quyền lợi hợp pháp mà còn là cầu nối hướng dẫn người dân tiếp cận các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội của nhà nước.

TP Huế hiện có hơn 56.900 người dân tộc thiểu số (Pa Cô, Tà Ôi, Cơ Tu...) chiếm gần 5% dân số toàn thành phố. Với địa hình cách trở khiến việc tiếp cận thông tin pháp luật của một bộ phận đồng bào gặp nhiều trở ngại.

Từ thực tế đó, TP Huế chủ động khắc phục khó khăn, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai theo hướng “gần dân, sát cơ sở”, đưa thông tin về tận thôn, bản để đồng bào hiểu rõ các chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống.

Điển hình gần đây nhất, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP Huế cho ra mắt Điểm tiếp nhận vụ việc trợ giúp pháp lý tại xã A Lưới 2, bước đi thiết thực giúp tháo gỡ rào cản về khoảng cách địa lý cho người dân vùng cao. (Ảnh: Hà Hạnh)

Điểm tiếp nhận trợ giúp pháp lý đóng vai trò là “cầu nối” trực tiếp, giúp các vụ việc phát sinh tại cơ sở được tư vấn và giải quyết kịp thời, tiết kiệm tối đa chi phí và thời gian đi lại cho người dân.

Tại xã Bình Điền (TP Huế), công tác trợ giúp pháp lý được lồng ghép chặt chẽ với các dự án giảm nghèo, giúp người dân hiểu quy định để tiếp cận và khai thác hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ sinh kế, xây dựng nông thôn mới.

Các trợ giúp viên pháp lý tại xã Bình Điền đã linh hoạt, đến tận các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn để tư vấn, hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ để chính sách giảm nghèo đến đúng đối tượng, không bị bỏ sót.

Theo lãnh đạo UBND xã Bình Điền, mặc dù địa phương không thành lập các tổ trợ giúp pháp lý mà theo từng nhiệm vụ theo đơn đề nghị sẽ cử thành phần trợ giúp, tư vấn cho người dân và thường lãnh đạo UBND xã, Chánh Văn phòng UBND và chuyên viên phụ trách. Trường hợp người tàn tật, già yếu không đi được thì chính quyền sẽ hỗ trợ đến tận nhà.

Việc đưa trợ giúp pháp lý đến từng thôn bản giúp người dân tiếp cận chính sách hỗ trợ một cách nhanh và hiệu quả nhất, qua đó tạo đà giảm nghèo bền vững.

Theo lãnh đạo Sở Tư pháp TP Huế, Luật Trợ giúp pháp lý sửa đổi năm 2026 được Quốc hội thông qua vào tháng 4/2026 (có hiệu lực từ 1/1/2027) mang lại nhiều điểm mới, nổi bật là việc mở rộng đối tượng thụ hưởng. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước chủ động đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ, linh hoạt triển khai các hoạt động bám sát nhu cầu thực tiễn của người dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, công tác này vẫn đang đối mặt với không ít rào cản do nguồn nhân lực mỏng và kinh phí eo hẹp. Đáng chú ý, sự thiếu đồng bộ trong việc phối hợp rà soát, phát hiện và giới thiệu tại một số cơ sở đã dẫn đến tình trạng bỏ sót đối tượng thuộc diện thụ hưởng chính sách.

Từ những điểm nghẽn trong thực tiễn, việc chủ động đổi mới toàn diện, quyết liệt và mạnh mẽ hơn nữa trong công tác trợ giúp pháp lý đang đặt ra như một yêu cầu cấp thiết, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo đảm quyền tiếp cận công lý cho mọi người dân.