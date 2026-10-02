Ai là người cao tuổi nhất chinh phục Everest?

(VTC News) -

Chinh phục đỉnh Everest (8.848,8m) là hành trình leo ngọn núi cao nhất thế giới trên dãy Himalaya, đòi hỏi sự chuẩn bị khắt khe về thể lực, tinh thần và tài chính.

Chinh phục đỉnh Everest ở tuổi 80

Theo Guinness World Records, người cao tuổi nhất chinh phục đỉnh Everest là ông Yuichiro Miura (Nhật Bản). Ông sinh năm 1932 tại thành phố Aomori, vùng Tohoku phía bắc Nhật Bản.

Ông Yuichiro Miura đã đặt chân lên đỉnh Everest vào ngày 23/5/2013 ở tuổi 80. Đây không phải lần đầu Yuichiro Miura lập kỷ lục trên Everest. Trước đó, ông từng đặt chân lên đỉnh núi nổi tiếng này 2 lần vào năm 2003 (ở tuổi 70) và năm 2008 (ở tuổi 75).

Ông Yuichiro Miura trên đỉnh núi Everest. (Ảnh: News)

Ông Yuichiro Miura là nhà leo núi và vận động viên trượt tuyết mạo hiểm nổi tiếng từ rất lâu trước khi chinh phục đỉnh Everest.

Chuyến chinh phục đỉnh Everest của ông Miura ở tuổi 80 không hề dễ dàng vì không chỉ đòi hỏi thể lực tốt mà còn cả ý chí phi thường. Trước khi chuẩn bị cho chuyến leo núi, ông Miura đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, bao gồm cả phẫu thuật điều trị rối loạn nhịp tim và gãy xương chậu.

Quyết tâm leo đỉnh Everest, ông Miura luyện tập với kỷ luật mà ít vận động viên trẻ tuổi nào có thể sánh kịp.

Ông Yuichiro Miura chinh phục đỉnh Everest ở tuổi 80. (Ảnh: Guinness World Records)

Trong suốt hành trình, ông phải đối mặt với nhiều thách thức khác nhau: Không khí loãng, thiếu oxy, nhiệt độ đóng băng và hành trình gian khổ thử thách giới hạn của cơ thể.

Hơn nữa, tuổi tác làm tăng nguy cơ mắc chứng say độ cao, mệt mỏi và những biến chứng nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng, như phù phổi. Nhưng nhờ quá trình tập luyện nghiêm ngặt, sự hỗ trợ từ đồng đội và tinh thần mạnh mẽ, Miura đã thành công chinh phục đỉnh Everest.

Những người cao tuổi từng chinh phục đỉnh Everest

Trước kỷ lục của ông Yuichiro Miura vào năm 2013, Min Bahadur Sherchan (Nepal) giữ kỷ lục là người lớn tuổi nhất chinh phục đỉnh Everest. Ông đã lên đến đỉnh Everest vào ngày 25/5/2008 ở tuổi 76, vượt qua kỷ lục do chính Miura thiết lập trước đó chỉ vài ngày trong cùng mùa leo núi.

Sherchan là cựu binh Gurkha, đồng thời là công dân Nepal.

Trước Sherchan, nhà leo núi người Nhật Bản Katsusuke Yanagisawa lập kỷ lục chinh phục Everest ở tuổi 71 vào tháng 5/2007. Ông là một giáo viên nghỉ hưu.