Chăm sóc giảm nhẹ cho người bệnh ung thư bằng y học cổ truyền tại PhenikaaMec

(VTC News) -

Chăm sóc giảm nhẹ: Không chỉ là kiểm soát triệu chứng

Trong hành trình điều trị ung thư, bên cạnh việc kiểm soát bệnh lý, chăm sóc các triệu chứng và duy trì chất lượng cuộc sống ngày càng được chú trọng. Những cơn đau kéo dài, tình trạng mệt mỏi, khó ngủ hay suy giảm thể lực nếu không được quan tâm có thể ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt và tinh thần của người bệnh.

Theo TS. BS Nguyễn Duy Tuân - Giám đốc Trung tâm Y học cổ truyền Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) chia sẻ: “Y học cổ truyền có nhiều phương pháp có thể được sử dụng với vai trò hỗ trợ chăm sóc, giúp người bệnh giảm bớt một số triệu chứng khó chịu, thư giãn và phục hồi thể chất.

Tuy nhiên, các phương pháp cần được lựa chọn dựa trên tình trạng cụ thể của từng người bệnh và được bác sĩ thăm khám, chỉ định, theo dõi phù hợp”.

Từ cách tiếp cận này, Gói An Nhiên được xây dựng như một chương trình chăm sóc hỗ trợ, kết hợp nhiều liệu pháp y học cổ truyền với không gian trị liệu thư giãn, giúp người bệnh cảm thấy dễ chịu hơn trong quá trình điều trị.

Cá thể hóa liệu pháp y học cổ truyền

Gói dịch vụ bao gồm thăm khám toàn diện cùng bác sĩ y học cổ truyền, châm cứu, xoa bóp - bấm huyệt, xông thuốc, xoa bóp áp lực hơi, bó thuốc y học cổ truyền, ngâm chân thảo dược và các phương pháp thư giãn khác, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe toàn diện, phù hợp với từng người bệnh.

Bên cạnh các phương pháp trị liệu, người bệnh còn có thể trải nghiệm gối thảo dược và gội đầu dưỡng sinh, góp phần tạo khoảng thời gian nghỉ ngơi, thư giãn và giảm căng thẳng.

Đối với trường hợp có chỉ định sử dụng thuốc y học cổ truyền, các bài thuốc thang được bác sĩ kê đơn, hướng tới điều hòa khí huyết, tăng cường chính khí và nâng đỡ thể trạng trong quá trình chăm sóc.

Đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm thực hiện bốc thuốc cá thể hóa phù hợp với thể trạng của người bệnh.

TS. BS Nguyễn Duy Tuân nhấn mạnh, các phương pháp y học cổ truyền trong Gói An Nhiên được định hướng với vai trò chăm sóc hỗ trợ, không thay thế các phương pháp điều trị đặc hiệu ung thư như phẫu thuật, hóa - xạ trị, nội tiết, điều trị đích hay miễn dịch. Việc phối hợp cần được thực hiện phù hợp với tình trạng sức khỏe và kế hoạch điều trị của từng người bệnh.

Gói An Nhiên: Chăm sóc giảm nhẹ cho người bệnh ung thư

Với gói chăm sóc sức khỏe An Nhiên, PhenikaaMec hướng tới xây dựng mô hình chăm sóc người bệnh ung thư toàn diện hơn, không chỉ tập trung vào bệnh lý mà còn quan tâm đến triệu chứng, thể trạng, giấc ngủ và đời sống tinh thần.

Sự đồng hành này được đặt trong hệ sinh thái y tế của PhenikaaMec, nơi các chuyên khoa có thể phối hợp trong quá trình chăm sóc, giúp người bệnh được tiếp cận dịch vụ phù hợp với từng giai đoạn và nhu cầu sức khỏe.

Bên cạnh đó, Trung tâm Y học cổ truyền PhenikaaMec còn cung cấp Gói Kiện Khang - chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và Gói Cát Tường - phục hồi, nâng cao thể trạng, đáp ứng đa dạng nhu cầu chăm sóc sức khỏe.

Mỗi gói được thiết kế như một lộ trình chăm sóc cá thể hóa, kết hợp các phương pháp y học cổ truyền với nền tảng y học hiện đại, hướng tới nâng đỡ thể trạng, hỗ trợ phục hồi và cải thiện chất lượng cuộc sống theo từng nhu cầu sức khỏe.

Đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên tận tâm, đồng hành cùng người bệnh.

Bên cạnh đội ngũ bác sĩ, chuyên gia y học cổ truyền giàu kinh nghiệm, Trung tâm được đầu tư không gian trị liệu hiện đại, phòng nội trú rộng rãi, đầy đủ tiện nghi tạo môi trường thuận lợi để người bệnh nghỉ ngơi trong suốt quá trình chăm sóc.

Đây cũng là một phần trong định hướng phát triển của PhenikaaMec theo tinh thần “Đổi mới - Kiến tạo - Bền vững” từ Tập đoàn Phenikaa: đổi mới trong cách tiếp cận chăm sóc sức khỏe, kiến tạo những giải pháp hướng tới người bệnh và gia đình, đồng thời xây dựng những giá trị chăm sóc bền vững, nhân văn cho cộng đồng.