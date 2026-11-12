Tưởng bé nổi hạch do mọc răng, gia đình đưa đi khám khi khối sưng ở cổ to dần

(VTC News) -

Ban đầu vùng cổ của bé xuất hiện khối sưng, nhưng nghĩ là nổi hạch do sốt mọc răng hoặc cảm sốt thông thường, nên người nhà tự mua thuốc cho bé uống.

Sau 4 ngày không thuyên giảm, khối sưng dấu hiệu to lên, gia đình mới đưa bé đến khám tại Trung tâm Y tế khu vực và được chẩn đoán nhiễm trùng vùng đầu mặt cổ, phải nhập viện điều trị.

Dù trải qua 10 ngày điều trị tích cực nhưng khối sưng vẫn không đỡ, nguy cơ hóa mủ lan rộng nên gia đình quyết định chuyển tuyến đưa bé đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ khám.

Khi tiếp nhận bệnh nhi, các bác sĩ Khoa Ngoại nhi tổng hợp đã nhanh chóng thăm khám, chỉ định xét nghiệm công thức máu và siêu âm chuyên sâu. Kết quả siêu âm xác định bệnh nhi bị áp xe vùng đầu mặt cổ, khối áp xe có kích thước 4,5×3,1cm - tình trạng tích tụ mủ cấp tính cần phải xử trí khẩn cấp.

Hình ảnh siêu âm cho thấy kích thước khối viêm dịch mủ lớn. (Ảnh: BVCC)

Bệnh nhi được chỉ định nhập viện, dùng kháng sinh toàn thân và phẫu thuật mở dẫn lưu ổ áp xe bằng phương pháp gây mê toàn thân.

Quá trình phẫu thuật đã triệt để giải phóng lượng lớn dịch mủ tích tụ (màu socola sánh đặc), giải áp vùng mô mềm bị tổn thương, đồng thời bác sĩ lấy mẫu dịch mủ gửi nuôi cấy vi khuẩn.

Sau 3 ngày nuôi cấy và định danh, kết quả xét nghiệm vi sinh khẳng định “thủ phạm” gây ra tình trạng áp xe nghiêm trọng ở trẻ chính là vi khuẩn Tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus).

Đây là loại vi khuẩn có độc tính mạnh, khả năng kháng thuốc cao và nguy cơ gây biến chứng nhiễm trùng huyết nếu không xử trí đúng trúng nguyên nhân. Ngay lập tức, phác đồ điều trị được điều chỉnh tối ưu theo kết quả kháng sinh đồ, kết hợp chăm sóc và thay băng vết mổ hàng ngày.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa phẫu thuật ngoại khoa và điều trị nội khoa, sức khỏe của bé đã cải thiện tốt, các chỉ số xét nghiệm đánh giá tình trạng nhiễm trùng trong máu giảm đáng kể.

Sau 6 ngày điều trị, tình trạng bệnh nhi tiến triển tốt. (Ảnh: BVCC)

BSCKI Đinh Văn Nghĩa, Khoa Ngoại nhi tổng hợp khuyến cáo, phụ huynh không nên tự ý mua thuốc kháng sinh, thuốc giảm đau hay đắp các loại lá dân gian lên các vết tổn thương.

Việc tự điều trị tại nhà mà không có sự chỉ định của y bác sĩ có thể vô tình làm che lấp triệu chứng bệnh, khiến vi khuẩn xâm nhập sâu hơn, tổn thương lan rộng và nguy hiểm hơn.