(VTC News) -

Trong cuộc thảo luận bàn tròn về xung đột giữa Nga và Ukraine, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov thông tin: “Nếu người Mỹ không rút khỏi thỏa thuận Anchorage, nếu châu Âu không phá vỡ thỏa thuận đó thì xung đột đã kết thúc được một năm rồi”.

Theo hãng thông tấn TASS và RIA Novosti cùng RBC, ông Lavrov nói: “Đó là sự thật hiển nhiên, vậy nên hãy tự rút ra kết luận của riêng mình”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Getty)

Tuy nhiên, không có thỏa thuận hòa bình nào được công bố sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin tại Anchorage vào 15/8/2025. Ông Trump rời hội nghị thượng đỉnh mà không đạt được thỏa thuận ngừng bắn hay chấm dứt xung đột. Ukraine không tham gia vào cuộc đàm phán.

Thêm vào đó, các thỏa thuận của Tổng thống Mỹ không phải là chính sách chính phủ chính thức, có tính ràng buộc trừ khi được Thượng viện Mỹ phê chuẩn thành hiệp ước.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thông tin thêm rằng, có những đề xuất và thảo luận ở Alaska nhưng chưa có thỏa thuận chính thức. Tuy nhiên, ông Lavrov vẫn cáo buộc Washington và châu Âu kéo dài xung đột, nhắc lại tuyên bố của Moskva rằng Nga chưa bao giờ từ chối đàm phán.

“Chúng tôi chưa bao giờ từ chối đàm phán. Và tất cả cuộc đàm phán diễn ra đều bị gián đoạn không phải do sáng kiến ​​của chúng tôi. Do đó, nếu đồng nghiệp của chúng tôi sẵn sàng, tôi nghĩ chắc chắn chúng có thể được nối lại”, ông Lavrov nhấn mạnh.

Theo ông Lavrov, Moskva sẵn sàng tham gia cả đàm phán song phương và 3 bên. Đồng thời, ông cho biết Nga sẽ không đình chỉ hoạt động quân sự chống lại Ukraine trong khi các cuộc đàm phán đang diễn ra.

Ông Lavrov cũng khẳng định Nga không thay đổi lập trường kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột và vẫn sẵn sàng tìm kiếm những gì ông gọi là “những thỏa hiệp hợp lý”. “Trong khuôn khổ lập trường này, chúng tôi sẵn sàng tìm kiếm những thỏa hiệp hợp lý”, Ngoại trưởng Nga tuyên bố.

Nga sẽ không từ bỏ yêu cầu của mình nhằm ngăn chặn NATO mở rộng sang biên giới Nga và đảm bảo những gì ông Lavrov mô tả là quyền của người Nga và cư dân nói tiếng Nga ở Ukraine.

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt Ukraine vào tháng 2/2022 và tiếp tục kiểm soát nhiều vùng thuộc lãnh thổ nước này. Nga nhiều lần bác bỏ lời kêu gọi ngừng bắn vô điều kiện và yêu cầu Ukraine nhượng bộ lãnh thổ, hạn chế chính sách quân sự và đối ngoại của Kiev.