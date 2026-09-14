Nga vượt mặt Ukraine, Mỹ trong sản xuất vũ khí công nghệ cao, giá rẻ

(VTC News) -

Theo báo cáo của tờ Wall Street Journal, máy bay không người lái Geran và tên lửa hành trình Banderol mới đóng vai trò như “lời nhắc nhở rằng Nga có nguồn lực và chuỗi cung ứng để triển khai mối đe dọa mới”. Trong khi những loại vũ khí mới được trang bị thiết bị điện tử tiên tiến “cho phép chúng tìm mục tiêu chính xác và tránh bị đánh chặn”.

Tờ Wall Street Journal lưu ý những vũ khí giá rẻ mới sản xuất của Nga “cho thấy quân đội nước này vẫn đang tiếp tục thích ứng và đổi mới”.

Nga đẩy mạnh sản xuất vũ khí mới. (Ảnh: TASS)

Nhờ hiện đại hóa và nhanh chóng đưa vào sản xuất hàng loạt, Moskva vượt lên dẫn trước hàng loạt đối thủ. Cụ thể, Ukraine thiếu năng lực sản xuất, trong khi Mỹ và đồng minh NATO đang chật vật để tăng quy mô sản xuất những loại vũ khí quan trọng, chẳng hạn như tên lửa đánh chặn phòng không Patriot cũng như đưa giải pháp đổi mới vào sản xuất hàng loạt.

Theo tờ Wall Street Journal, máy bay không người lái cải tiến của Nga đang gây ra “cơn đau đầu kinh tế cho Mỹ và đồng minh” cùng nhiều công ty phương Tây từng phát triển tên lửa đánh chặn cho máy bay không người lái cánh quay hiện đang cố gắng tạo ra các mẫu mới, nhanh hơn.

Tuy nhiên, từ năm 2022, Ukraine đã thiết lập dày đặc các tổ săn drone mặt đất gồm súng máy cơ động, pháo cao xạ tự hành, tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) cùng drone đánh chặn để xử lý mục tiêu bay thấp. Nhưng ở độ cao trên 7 km, các khí tài này mất hoàn toàn khả năng can thiệp.

Dù Ukraine vẫn có nhiều khí tài tầm trung như IRIS-T SLM (đạt trần bắn khoảng 20 km), hệ thống Buk-M1 hay các cấu hình FrankenSAM hoán cải đủ khả năng tiêu diệt mục tiêu ở 7 km, việc sử dụng các hệ thống này tạo ra thế khó lớn về kinh tế và hậu cần chiến dịch.

Các loại đạn tên lửa tầm trung có giá thành đắt đỏ và số lượng viện trợ hạn chế, trong bối cảnh nguồn cung tên lửa đánh chặn năm 2026 của Ukraine được ghi nhận chỉ bằng một phần ba so với năm 2025.