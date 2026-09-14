Tổng công tố Ukraine ra nước ngoài trong căng thẳng chống tham nhũng

(VTC News) -

Tổng công tố Ukraine Ruslan Kravchenko được cho là rời khỏi Ukraine trong đêm 14/9, chỉ vài giờ sau khi ông công bố cáo buộc hình sự nhằm vào lãnh đạo Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) Semen Kryvonos. Động thái diễn ra giữa lúc ông Kravchenko đang đối đầu với các cơ quan chống tham nhũng và đứng trước nguy cơ bị bãi nhiệm.

Ông Ruslan Kravchenko.

Khủng hoảng bắt đầu từ ngày 4/9, khi NABU và Văn phòng Công tố Chống tham nhũng Đặc biệt (SAPO) mở chiến dịch “Carthage”, điều tra mạng lưới tội phạm bị cáo buộc hoạt động trong Văn phòng Tổng công tố. Một đường dây rửa tiền được cho là “do một quan chức thuộc Văn phòng Tổng công tố đứng đầu” và văn phòng này bị khám xét.

Theo các điều tra viên, đường dây nhận tiền để bảo kê cho trung tâm cuộc gọi thực hiện hành vi lừa đảo qua điện thoại, đồng thời rửa số tiền lớn.

Một quan chức cấp cao bị bắt, khiến áp lực gia tăng đối với Kravchenko. Sau cuộc gặp với Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 7/9, ông Kravchenko nộp đơn từ chức nhưng vẫn giữ chức trong lúc chờ Quốc hội quyết định.

“Tôi đã nộp đơn từ chức Tổng công tố. Tôi không muốn Văn phòng Tổng công tố bị sử dụng như công cụ trong cuộc đối đầu chính trị”, ông nói.

Ngày 14/9, Kravchenko bất ngờ công bố cáo buộc nhằm vào Kryvonos, cho rằng người đứng đầu NABU làm giả giấy tờ để trục lợi và thực hiện một số việc né tránh trách nhiệm pháp lý khác. NABU và SAPO bác bỏ các cáo buộc.

Sau đó, ông Zelensky yêu cầu Quốc hội nhanh chóng bãi nhiệm ông Kravchenko, tuyên bố ông “chỉ còn con đường là rời chức vụ”. Truyền thông Ukraine cho biết ông Kravchenko rời đất nước bằng xe công vụ để tới Lithuania trong chuyến công tác được lên kế hoạch từ trước.