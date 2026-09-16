Ukraine thử nghiệm vũ khí chống UAV

(VTC News) -

Trong bài phát biểu video hàng đêm, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy đề cập đến máy bay không người lái (UAV) do Iran thiết kế mà quân đội Ukraine đang phải đối mặt và hé lộ về cuộc thử nghiệm vũ khí mới có thể chống lại UAV.

“Một loại máy bay không người lái khác đang được thử nghiệm. Đó là sản phẩm của Ukraine và nó đã đạt được mục tiêu, chiếc ‘shahed’ bị phá hủy. Nhưng vẫn còn một số vấn đề kỹ thuật cần được hoàn thiện. Chúng tôi cần thêm chút thời gian. Công việc của các nhà phát triển khác vẫn đang tiếp tục”, ông Zelenskiy thông tin.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy. (Ảnh: Reuters)

Ông Zelenskiy cho biết thêm có 93% tổng số máy bay không người lái của Nga bị đánh chặn trong đêm qua. “Điều đó rất đáng để kể. Nhưng dĩ nhiên, cần phải làm nhiều hơn nữa”, ông Zelenskiy nói.

Cùng thời điểm, quân đội Ukraine thông báo trên mạng xã hội Facebook rằng lực lượng của họ bắn hạ 187 mục tiêu trên không trong đêm qua.

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2/2022, Ukraine nhanh chóng phát triển công nghệ chống máy bay không người lái và hiện đang cung cấp chuyên môn của mình cho nhiều quốc gia khác, bao gồm một số quốc gia ở Trung Đông từng phải hứng chịu cuộc tấn công của Iran.

Quá trình tập trung vào việc phát triển tên lửa đánh chặn như một phương tiện hiệu quả và tiết kiệm chi phí hơn để chặn máy bay không người lái.

Tuy nhiên, lực lượng Ukraine cũng gặp nhiều khó khăn hơn trong việc bắn hạ tên lửa đạn đạo của Nga và buộc phải yêu cầu đồng minh phương Tây tăng cường cung cấp tên lửa đánh chặn. Hiện tại, Kiev đang thúc đẩy việc phát triển nhanh chóng hệ thống phòng không do châu Âu thiết kế, được gọi là Freyja.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết thêm Kiev muốn đẩy nhanh tiến độ chương trình do khả năng phòng thủ trước các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Ukraine.

Theo kế hoạch công bố, công ty quốc phòng Ukraine Fire Point dự kiến tiến hành vụ đánh chặn tên lửa đạn đạo đầu tiên trong khuôn khổ dự án Freyja vào giữa năm 2027. Hiện tại, có 13 đối tác châu Âu tham gia vào dự án.