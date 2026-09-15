Ukraine nêu điều kiện thực hiện lệnh ngừng bắn năng lượng do Mỹ đề xuất

(VTC News) -

Trong bài phát biểu qua video, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy nhấn mạnh Kiev sẵn sàng ủng hộ đề xuất của Mỹ về lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine tại địa điểm năng lượng với điều kiện Washington có thể đảm bảo Moskva thực sự sẵn sàng chấm dứt chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

“Nếu đây có thể trở thành bước giảm leo thang đầu tiên, một bước tiến hướng tới chấm dứt cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của chúng ta và cuộc tấn công đáp trả, Ukraine sẵn sàng ủng hộ việc giảm leo thang”, ông Zelenskiy nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine lưu ý: “Cho đến nay, chưa ai thấy Nga thực sự sẵn lòng chấm xung đột. Nhưng nếu Mỹ có thể đảm bảo Nga thực sự sẵn sàng trong việc chấm dứt cuộc chiến và làm điều đó một cách trung thực, lâu dài thì Ukraine sẽ tự mình thực hiện các bước giảm leo thang”.

Trước đó, ông Zelenskiy cũng đăng tải những bình luận trên mạng xã hội, ngụ ý phủ nhận việc Ukraine chính thức ủng hộ tuyên bố của ông Trump rằng cả hai bên đồng ý ngừng cuộc tấn công.

Tổng thống Ukraine cho rằng Ukraine không tin Nga sẵn sàng tuân thủ mọi thỏa thuận. Theo ông, thỏa thuận nào cũng phải “đáng tin cậy, lâu dài và thực sự có tác động tích cực đến cuộc sống của người dân”.

Về phía Mỹ, ông Trump xác nhận cả Nga và Ukraine đều nhất trí không tấn công vào mục tiêu năng lượng của nhau. “Ukraine đồng ý không tấn công mục tiêu năng lượng của Nga. Nga cũng đồng ý làm như vậy!”, ông Trump viết trên mạng xã hội.

Trong cuộc xung đột kéo dài 4 năm rưỡi, Nga tấn công cơ sở năng lượng của Ukraine - chiến dịch gây thiệt hại lớn cho mạng lưới điện và sưởi ấm, đồng thời làm gián đoạn nghiêm trọng cả ngành công nghiệp và cuộc sống thường nhật của người dân.

Trong nhiều tháng qua, quân đội Ukraine cũng liên tục tiến hành cuộc tấn công vào khu công nghiệp của Nga, đặc biệt là ngành công nghiệp dầu mỏ, trụ cột của nền kinh tế quốc gia. Những cuộc tấn công này gây ra tình trạng thiếu xăng nghiêm trọng ở nhiều vùng của Nga.