(VTC News) -

Ngày 22/8/2025, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Nghị quyết đặt giáo dục ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển đất nước, với yêu cầu mở rộng cơ hội học tập, nâng cao chất lượng đào tạo và chuẩn bị nguồn nhân lực cho giai đoạn mới.

Gần một năm triển khai, những chuyển biến đầu tiên đã hiện diện trong đời sống. Chính sách miễn, hỗ trợ học phí giúp nhiều gia đình giảm bớt chi phí cho con đi học. Những trường nội trú liên cấp được khởi công ở vùng biên. Các chương trình đào tạo tài năng và chính sách học bổng mở thêm cơ hội cho người học theo đuổi những ngành khoa học, công nghệ mà đất nước đang cần.

Từ những kết quả bước đầu ấy, nhiệm vụ đặt ra là đưa chính sách vào từng nhà trường, ưu tiên những nơi còn thiếu giáo viên, thiếu phòng học, đồng thời nâng chất lượng đào tạo để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.