Nghi ngộ độc tập thể sau khi ăn bánh mì ở Quảng Trị: Thêm 20 người nhập viện

(VTC News) -

Liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại tiệm mới khai trương ở xã Cam Lộ (Quảng Trị), trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Lộ cho biết, theo số liệu thống kê, đến chiều 15/9, đơn vị tiếp nhận điều trị cho 46 bệnh nhân, tăng 20 người so với buổi sáng cùng ngày.

“Hiện một số trường hợp mới vào viện chúng tôi phải thăm khám, sàng lọc xem nguyên nhân là gì... Có một số trường hợp theo tâm lý đám đông, họ có thể bị những bệnh khác nhưng lại vào viện trong tình huống này. Do đó phải thăm khám để xác định xem nguyên nhân do ngộ độc hay nguyên nhân khác...”, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Lộ thông tin.

Cùng ngày, Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Quảng Trị cũng cử cán bộ đến xã Cam Lộ phối hợp với các cơ quan, đơn vị lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm của những trường hợp liên quan, gửi đến Viện Pasteur Nha Trang để phân tích xác định tác nhân gây bệnh và làm rõ nguyên nhân.

Các bệnh nhân nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Lộ.

Lực lượng chức năng cũng khẩn trương rà soát những người sử dụng thực phẩm tại cơ sở bánh mì; thu thập thông tin về thời điểm ăn, loại thực phẩm sử dụng và diễn biến các triệu chứng.

Trưa 15/9, lãnh đạo UBND xã Cam Lộ cho biết, sau khi nắm thông tin vụ việc, chính quyền địa phương xác minh nguyên nhân, đồng thời chỉ đạo các ngành chức năng tập trung điều trị, chăm sóc người dân tại Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Lộ.

Đồng thời, địa phương phối hợp với ngành y tế theo dõi tình hình sức khỏe của những người liên quan; chỉ đạo các thôn rà soát, vận động các trường hợp ăn bánh mì nghi liên quan đến sự việc đi kiểm tra sức khỏe dù không có các triệu chứng bất thường.

Tối 14/9, hơn 20 người có dấu hiệu bất thường về tiêu hóa như nôn ói, đau bụng, sốt... được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu, số người nhập viện sau đó tăng dần.

Đến sáng 15/9, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Lộ tiếp nhận điều trị cho 26 trường hợp có các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm. Còn 16 người khác có triệu chứng nhẹ hơn được theo dõi tại nhà. Phần lớn các bệnh nhân nhập viện kèm các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, sốt và dấu hiệu mất nước…

Điều tra dịch tễ cho thấy toàn bộ bệnh nhân ăn bánh mì mua tại cùng một cơ sở mới khai trương ở xã Cam Lộ trước khi xuất hiện dấu hiệu nhiễm độc đường tiêu hóa. Hiện chưa rõ bao nhiêu người mua và sử dụng sản phẩm từ cửa hàng này.

Để đáp ứng việc điều trị khi tiếp nhận nhiều bệnh nhân cùng lúc, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Lộ huy động lực lượng y, bác sĩ, điều dưỡng tại các khoa, phòng để tổ chức thăm khám, phân loại và điều trị cho người bệnh. Đồng thời, đơn vị bố trí nhân lực theo dõi sát diễn biến sức khỏe của các bệnh nhân, chủ động xử trí nếu có trường hợp diễn biến nặng.