Nghỉ lễ, người dân TP.HCM đổ về Phiên chợ Xanh - Tử tế, săn nông sản sạch

Từ sáng sớm 25/4, nhiều người tiêu dùng đã tìm đến địa chỉ 135A Pasteur, phường Xuân Hoà, TP.HCM, nơi Phiên chợ Xanh - Tử tế được Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp, Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam Chất lượng cao tổ chức.
Các gian hàng nông sản, thực phẩm chế biến, đặc sản vùng miền kín khách tham quan, mua sắm. Không chỉ là nơi mua bán, phiên chợ còn mang đến trải nghiệm tiêu dùng có trách nhiệm, nơi người mua tìm thấy sự an tâm giữa bối cảnh thực phẩm bẩn vẫn còn là nỗi lo thường trực.
Khách hàng không chỉ mua sản phẩm mà còn được nghe câu chuyện về những vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất. Chính sự kết nối trực tiếp giữa người bán và người mua đã tạo nên giá trị khác biệt cho phiên chợ, nơi mỗi sản phẩm đều mang theo một câu chuyện và cam kết về chất lượng.
Bà Nguyễn Thị Lý Phượng (TP.HCM), một trong những khách hàng gắn bó lâu năm với phiên chợ, đã có mặt từ rất sớm để chọn lựa thực phẩm. Suốt 10 năm đồng hành, bà duy trì thói quen ghé chợ 2–3 lần mỗi tháng.
Theo bà Phượng, chất lượng sản phẩm tại đây luôn ổn định, giúp bà yên tâm trong từng bữa ăn gia đình. Niềm tin ấy được tích lũy qua trải nghiệm thực tế lâu dài, không cần quen biết cụ thể người bán nhưng vẫn tin vào sự tuyển chọn kỹ lưỡng của ban tổ chức.
Phiên chợ đặc biệt này mở cửa vào 2 ngày cuối tuần. Người tiêu dùng đến đây thường ưu tiên mua rau, trái cây và nhiều mặt hàng thiết yếu khác.
Gian hàng của anh Nguyễn Thanh Việt (Công ty bánh Nhật Ngọc, Vĩnh Long) thu hút đông khách với các sản phẩm từ khoai lang và nhiều loại trái cây đặc sản. Đây là năm thứ 5 anh tham gia phiên chợ và qua từng năm, anh nhận xét số lượng gian hàng và chủng loại sản phẩm ngày càng phong phú, góp phần tạo nên một bức tranh nông sản đa sắc màu, hấp dẫn người tiêu dùng đô thị.
Nhiều loại bánh dân gian được bày biện bắt mắt, vừa mang đậm hương vị miền Tây, vừa thể hiện sự sáng tạo trong chế biến nông sản.
Các sản phẩm bán tại phiên chợ luôn thu hút sự chú ý của nhiều người tiêu dùng.
Điều khiến người tiêu dùng gắn bó không chỉ là chất lượng sản phẩm mà còn là sự bảo chứng từ đơn vị tổ chức, giúp họ tiết kiệm thời gian tìm hiểu giữa “ma trận” thực phẩm trên thị trường hiện nay.
Theo bà Vũ Kim Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp (BSA), từ một mô hình thử nghiệm, phiên chợ đã phát triển thành hệ sinh thái kết nối hàng trăm nhà sản xuất với người tiêu dùng. Mỗi tuần, hơn 40 doanh nghiệp từ hơn 20 tỉnh, thành tham gia, thu hút hàng ngàn lượt khách. Không chỉ là nơi mua bán, phiên chợ còn góp phần định hình thói quen tiêu dùng xanh, có trách nhiệm với sức khỏe và môi trường.
Các gian hàng luôn chú trọng trưng bày sản phẩm gọn gàng, minh bạch thông tin về nguồn gốc, quy trình sản xuất. Người bán sẵn sàng chia sẻ chi tiết về cách canh tác, chế biến và bảo quản. Điều này không chỉ giúp người mua hiểu rõ sản phẩm mà còn tạo dựng niềm tin bền vững. Trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, sự minh bạch trở thành yếu tố then chốt giúp phiên chợ giữ chân khách hàng suốt một thập kỷ.
Không gian phiên chợ trở thành điểm hẹn quen thuộc mỗi cuối tuần, đặc biệt trong dịp lễ khi nhu cầu mua sắm tăng cao. Người dân không chỉ đến để mua thực phẩm mà còn tận hưởng không khí thư giãn, khám phá các hoạt động trải nghiệm. Đây là mô hình hiếm hoi kết hợp hài hòa giữa hoạt động mua bán và trải nghiệm thực tế, tạo nên sức hút riêng giữa lòng TP.HCM.
Những câu chuyện phía sau sản phẩm từ vùng nguyên liệu, làng nghề đến các startup nông nghiệp được người bán chia sẻ trực tiếp tại gian hàng. Điều này giúp người tiêu dùng hiểu rằng giá trị của sản phẩm không chỉ nằm ở giá tiền mà còn ở công sức, quy trình và đạo đức sản xuất. Chính cách tiếp cận này đã góp phần thay đổi nhận thức của người mua về tiêu dùng bền vững.
Sau 10 năm phát triển, Phiên chợ Xanh - Tử tế không chỉ là nơi giao thương mà còn là biểu tượng của niềm tin giữa người sản xuất và người tiêu dùng.
Trong bối cảnh thực phẩm bẩn vẫn len lỏi vào đời sống, mô hình này cho thấy hướng đi bền vững của thị trường nông sản. Sự tử tế được duy trì xuyên suốt đã giúp phiên chợ trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều gia đình, đặc biệt trong những dịp cao điểm như kỳ nghỉ lễ.
NGUYỄN LIẾN
