TP.HCM ra mắt 'chợ công nghệ', nơi sản phẩm khoa học có thể được chốt hợp đồng

(VTC News)

Ngày 20/3, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM ra mắt Sàn giao dịch công nghệ phiên bản mới. Đây là bước đi chiến lược triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; hoàn thiện hạ tầng thị trường khoa học công nghệ TP.HCM.

“Chợ công nghệ” - nơi đưa tài sản trí tuệ vào sản xuất kinh doanh

Được phát triển từ nền tảng techport.vn, Sàn giao dịch công nghệ TP.HCM quy tụ khoảng 50 tập đoàn, gần 2.000 doanh nghiệp, 150 viện - trường và 350 doanh nghiệp công nghệ cao, cùng 200 tổ chức dịch vụ, 33 tổ chức sở hữu trí tuệ và 32 tổ chức tài chính với hơn 3.000 sản phẩm công nghệ.

Sàn giao dịch công nghệ TP.HCM không chỉ là nơi có kết quả nghiên cứu, máy móc kỹ thuật, thiết bị mà còn là nơi các giao dịch công nghệ được theo dõi, đo lường và 'chốt' hợp đồng...

Đây có thể hiểu là một “chợ công nghệ” có tổ chức, nơi tri thức khoa học và tài sản trí tuệ được kết nối để đi vào sản xuất và kinh doanh.

Theo bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, Sàn giao dịch công nghệ TP.HCM thời gian qua từng bước khẳng định vai trò là trung tâm dữ liệu và kết nối cung – cầu công nghệ của khu vực phía Nam, với hàng nghìn nhu cầu từ doanh nghiệp được tiếp nhận.

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy số lượng kết nối lớn chưa đồng nghĩa với hiệu quả cao.

Từ thực tế đó, Sàn giao dịch Công nghệ TP.HCM được thiết kế lại, với mục tiêu công nghệ phải đi vào thực tiễn.

Sàn tập trung vào 4 định hướng chính. Gồm theo sát từng nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp đến khi có kết quả; tích hợp đầy đủ các dịch vụ hỗ trợ như tư vấn, định giá, môi giới, sở hữu trí tuệ và tài chính; số hóa, minh bạch toàn bộ quy trình giao dịch; ưu tiên các công nghệ có khả năng ứng dụng cao, đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Đặc biệt, hệ thống công nghệ mới cho phép quản lý toàn bộ vòng đời giao dịch, từ niêm yết, kết nối, đàm phán đến ký kết và theo dõi sau chuyển giao; đồng thời tích hợp các chỉ số như mức độ sẵn sàng công nghệ, tình trạng sở hữu trí tuệ.

Nhiều sản phẩm công nghệ biểu cũng được giới thiệu tại sự kiện thu hút sự quan tâm của doanh nghiệp.

Các kết nối thời gian thực giúp minh bạch các dữ liệu như nhu cầu, kết nối thành công, hợp đồng và giá trị giao dịch.

Cách tổ chức này giúp doanh nghiệp dễ dàng xác định và lựa chọn giải pháp phù hợp với nhu cầu cũng như năng lực tiếp nhận công nghệ.

Đồng thời, không gian kết nối được mở rộng ra ngoài phạm vi TP.HCM, hướng tới liên kết vùng, toàn quốc và xa hơn là thị trường quốc tế, để công nghệ được lan tỏa nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Cầu nối hiệu quả giữa viện, trường, nhà khoa học và doanh nghiệp

Theo ông Chu Thúc Đạt, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo - Bộ Khoa học và Công nghệ, việc TP.HCM ra mắt Sàn giao dịch công nghệ là bước đi thiết thực, nhằm thúc đẩy phát triển thị trường công nghệ, tăng cường kết nối giữa nghiên cứu – ứng dụng – doanh nghiệp.

Sàn được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối hiệu quả giữa viện, trường, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà đầu tư; tạo môi trường giao dịch công nghệ minh bạch, thuận lợi, qua đó nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

"Trong hệ thống các tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ, Sàn giao dịch công nghệ đóng vai trò hạt nhân, góp phần thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và phát triển công nghệ. Hiện cả nước có 19 sàn giao dịch công nghệ, trong đó 18 sàn địa phương và 1 sàn quốc gia, đang từng bước hình thành mạng lưới kết nối liên thông", ông Đạt nhấn mạnh.

Để sàn hoạt động hiệu quả, ông Đạt đề nghị TP.HCM tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ. Đồng thời tăng cường vai trò điều phối, phát triển hệ sinh thái, đẩy mạnh các dịch vụ trung gian như môi giới, tư vấn, đánh giá công nghệ, kết nối doanh nghiệp với viện, trường và nhà đầu tư.

PGS. TS. Phạm Trần Vũ, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM, thông qua Sàn Giao dịch công nghệ, nhà trường sẽ đẩy mạnh thương mại hóa các giải pháp công nghệ.

“Sàn giao dịch mới này giúp chúng tôi nắm bắt các cơ hội tốt hơn, định hướng các hoạt động nghiên cứu để tiếp cận thị trường nhanh hơn và hiệu quả hơn. Chúng tôi sẽ sử dụng sàn giao dịch này thường xuyên hơn”, PGS. TS. Phạm Trần Vũ cho biết.

TS. Đặng Xuân Ba, Giám đốc Trung tâm Robot Thông minh - Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM, cũng cho biết Sàn sẽ giúp các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, nhà đầu tư và tổ chức dịch vụ có thể gặp gỡ; giới thiệu, tìm kiếm; chuyển giao và thương mại hóa kết quả nghiên cứu, giải pháp công nghệ, thiết bị và tài sản trí tuệ.

Tại sự kiện, nhiều công nghệ tiêu biểu cũng được giới thiệu, gồm robot lặn ROV, hệ thống tự động hóa, giải pháp chăm sóc sức khỏe ứng dụng AI, nền tảng phân tích dữ liệu đa vật lý, giải pháp nông nghiệp tuần hoàn, hợp đồng điện tử MySign…

Không gian trưng bày được thiết kế như một “sàn giao dịch thu nhỏ” để các bên kết nối và thúc đẩy hợp tác.

Tại sự kiện, 12 hợp đồng chuyển giao công nghệ giữa doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu cũng được ký kết, với tổng giá trị gần 19 tỷ đồng. Trong đó có 3 hợp đồng thuộc các lĩnh vực công nghệ chiến lược của thành phố, như công nghệ robot và tự động hóa, trí tuệ nhân tạo; ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác với các đối tác của sàn; và trưng bày hơn 70 công nghệ, thiết bị tại 20 gian hàng đến từ các viện, trường và doanh nghiệp công nghệ.