Người dân TP.HCM rủ nhau đi chợ xanh, gom hương vị Tết từ nông sản sạch

(VTC News) -

Đó là Phiên chợ “Tết Xanh - Quà Việt” Xuân Bính Ngọ 2026, điểm hẹn quen thuộc suốt 12 năm qua của người dân thành phố mỗi dịp Xuân về.

Gom Tết từ những điều tử tế

Đến chợ từ sáng sớm, chị Phương (phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM) xách theo chiếc giỏ lớn, thong thả dạo một vòng phiên chợ. Từ bánh, mứt, trà đến nông sản tươi, chị chọn khá kỹ, hỏi kỹ về nguyên liệu, cách làm, nguồn gốc.

“Đi chợ này mình yên tâm hơn. Hàng ở đây là hàng sạch, hàng xanh, người bán nói chuyện rất rõ ràng. Mua Tết cho gia đình nên mình ưu tiên những chỗ như vậy”, chị Phương chia sẻ. Chỉ hơn nửa tiếng, giỏ hàng của chị đã lên hơn một triệu đồng, nhưng đổi lại là cảm giác an tâm khi chuẩn bị mâm Tết cho gia đình.

Chị Phương (bên phải) đến phiên chợ xanh từ sáng sớm.

Nhiều người đến phiên chợ không chỉ đến mua sắm mà còn để “nghe” Tết, nghe mùi thơm của bánh mới ra lò, nghe câu chuyện khởi nghiệp xanh và nghe lại những ký ức Tết xưa qua từng sản vật.

Một trong những gian hàng thu hút nhiều người dừng lại là gian bánh của anh Nguyễn Văn Hoài Nam, Giám đốc Công ty TNHH Bánh kẹo NLC. Trên kệ là những viên bánh nhỏ xinh, đủ màu sắc, được tạo hình như hạt cà phê.

Anh Nam cho biết, ý tưởng tạo hình này nhằm kể câu chuyện về vòng đời của hạt cà phê Tây Nguyên từ lúc còn xanh, chín đỏ cho đến khi rang thành phẩm. Nguyên liệu làm bánh cũng rất “thật”, đưa trực tiếp các đặc sản địa phương như trà xanh, dâu tây Đà Lạt, vani, cà phê vào bột bánh để người ăn cảm nhận rõ hương vị bên trong.

Bánh quy tạo hình thủ công từ hạt cà phê gây chú ý tại phiên chợ nhờ hình dáng độc đáo và màu sắc tự nhiên từ trà xanh, dâu tây, sữa tươi và cà phê.

“Màu sắc của bánh đều từ nông sản tự nhiên: xanh từ trà xanh, đỏ từ dâu, trắng từ sữa tươi, nâu đen từ cà phê. Độ ngọt dùng đường mía, không dùng đường hóa học nên người tiểu đường nhẹ cũng có thể dùng được”, anh Nam nói.

Mỗi viên bánh được nặn thủ công, nhỏ xinh, tỉ mỉ. Tại phiên chợ, các gói bánh có giá từ 30.000 đồng, kèm bao lì xì - một chi tiết nhỏ nhưng khiến nhiều khách thích thú. Không ít người mua bánh vừa để đãi khách, vừa làm quà Tết bởi hình dáng lạ mắt và câu chuyện phía sau sản phẩm.

Cách đó không xa, gian hàng “Hương vị nhà Thiền” của chị Hứa Ngô Thảo Quỳnh luôn đông khách. Sản phẩm chính là mứt gừng cải tiến từ mứt gừng truyền thống, có thể ngậm trực tiếp hoặc pha nước như trà.

Sự mới lạ không chỉ nằm ở cách dùng mà còn ở câu chuyện khởi nguồn. Chị Quỳnh kể, sản phẩm bắt đầu từ Chùa Phổ Minh (Đồng Nai) trong thời điểm dịch COVID-19. Khi đó, các sư cô tự tay làm gừng, nghệ để hỗ trợ sức khỏe cho bệnh nhân và những người trong chùa.

Gian hàng mứt gừng “Hương vị nhà Thiền” luôn đông khách nhờ sản phẩm có thể ngậm hoặc pha trà, xuất phát từ câu chuyện sẻ chia cộng đồng trong mùa dịch.

“Khi thương mại hóa, toàn bộ lợi nhuận được dùng để phục vụ cộng đồng, như các bữa ăn 0 đồng tại bệnh viện”, chị Quỳnh chia sẻ. Chính giá trị nhân văn ấy khiến nhiều khách quay lại ủng hộ sau khi đã dùng thử. Sản phẩm cũng đạt giải Ba cuộc thi Khởi nghiệp xanh 2025, khẳng định chất lượng và hướng đi bền vững.

Nếu bánh hình hạt cà phê khiến khách tò mò bởi tạo hình, thì bánh gạo lứt của cơ sở Hoa Minh (Bình Dương) lại gây chú ý bởi nguyên liệu. Chị Lê Thị Tươi - chủ cơ sở - là người đầu tiên kết hợp bánh gạo lứt với các vị thuốc dân gian như lá mơ, khổ qua, hạt sen, đậu xanh, chuối hột.

“Lá mơ rất tốt cho tiêu hóa, khổ qua thì quen thuộc trong mâm cơm Tết nhưng chế biến cầu kỳ. Tôi muốn biến những nông sản đó thành món bánh tiện lợi, có thể mang đi bất cứ đâu”, chị Tươi nói.

Bánh gạo lứt khổ qua, lá mơ mang hương vị lạ, sử dụng nguyên liệu dân dã quen thuộc trong mâm cơm Việt, hướng đến xu hướng quà Tết “healthy”.

Bánh được làm theo quy trình “3 không”: không chiên dầu, không chất phụ gia, không chất bảo quản. Không đường, vị thuần tự nhiên, bánh được định vị là món quà Tết “healthy”, phù hợp với lối sống lành mạnh đang ngày càng phổ biến.

Nhiều khách trong nước tỏ ra lạ lẫm với khái niệm “bánh khổ qua”, trong khi khách quốc tế thì thích thú khi lần đầu biết đến lá mơ - loại nông sản hiếm gặp ở nước họ.

Phiên chợ của những khởi nghiệp xanh

Theo bà Vũ Kim Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp (BSA), phiên chợ năm nay quy tụ gần 40 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất đến từ khoảng 20 tỉnh, thành, với hơn 500 chủng loại sản phẩm. Trong đó, 80% là các doanh nghiệp khởi nghiệp “doanh nông xanh”, 20% là hợp tác xã làng nghề và nông nghiệp địa phương.

“Đây không chỉ là một hoạt động mua sắm Tết, mà đã trở thành không gian kết nối giữa người tiêu dùng đô thị và những nhà sản xuất tử tế trên khắp mọi miền đất nước. Chúng tôi mong muốn mỗi sản phẩm xuất hiện tại phiên chợ đều mang trong mình câu chuyện về sự bền bỉ, minh bạch và tôn trọng thiên nhiên”, bà Kim Anh cho biết.

Người dân TP.HCM mua sắm tại phiên chợ Tết Xanh - Quà Việt, tìm nông sản sạch, thực phẩm lành mạnh và những món quà Tết mang tinh thần tử tế, bền vững.

Phiên chợ Tết Xanh luôn trong tình trạng đông khách. Người mua tìm đến không chỉ vì nông sản sạch, thực phẩm an toàn, mà còn bởi sự “tử tế” lan tỏa từ cách làm ăn minh bạch, những câu chuyện khởi nghiệp xanh và tinh thần sẻ chia giữa người bán với người mua.

Ngoài thực phẩm lành mạnh, thuần chay, khách đến đây còn mua được các món Tết truyền thống: bánh chưng, bánh tét Trà Cuôn, giò chả Ước Lễ, nem - chả - lạp xưởng, bánh dân gian Nam Bộ, chè truyền thống… Bên cạnh đó là nông sản, đặc sản vùng miền từ gạo ST, mật ong, rau hữu cơ, trái cây, đến mắm, khô cá, đường thốt nốt.

Một điểm nhấn giàu cảm xúc là gian bếp ngày xuân - nơi tái hiện không khí bếp nhà ấm áp. Dưới sự hướng dẫn của các đầu bếp, những món ăn Bắc - Trung - Nam được chế biến trực tiếp, lan tỏa mùi thơm quen thuộc của Tết.

Phiên chợ diễn ra từ 11 - 14/2/2026 (24 - 27 tháng Chạp) tại 135A Pasteur, phường Xuân Hòa, TP.HCM.

Không chỉ là nơi mua bán, phiên chợ “Tết Xanh - Quà Việt” còn là nơi kết nối. Người bán sẵn sàng tư vấn, giới thiệu gian hàng khác cho khách. Người mua thì không ngại chia sẻ trải nghiệm, giới thiệu bạn bè quay lại.