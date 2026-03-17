Ngân hàng thu giữ nhà máy sản xuất sợi dệt của An Phước để thu hồi nợ

Tài sản thu giữ là nhà máy sản xuất sợi dệt kết hợp phát triển vùng nguyên liệu cây gai tại thửa đất số 215, tờ bản đồ số 14 tại xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa.

Nhà máy có diện tích 40.447 m²; hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng: đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, thời hạn sử dụng: 50 năm.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DB 655101, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CT17290 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 11/8/2021.

Tài sản bị thu giữ còn bao gồm toàn bộ máy móc, hệ thống dây chuyền sản xuất thuộc quyền sở hữu của Công ty An Phước nằm trong phạm vi của nhà máy sản xuất sợi dệt kế hợp phát triển vùng nguyên liệu cây gai.

MSB cho biết, thời gian thu giữ tài sản bảo đảm là ngày 25/3/2026.

Lý do thu giữ là do khách hàng vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng tín dụng đã ký kết. MSB thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại hợp đồng thế chấp đã ký kết.

An Phước là một trong những doanh nghiệp đầu ngành về kinh doanh sợi, vải và nguyên phụ liệu may mặc tại Việt Nam, trong đó nổi bật là nhà máy sản xuất sợi gai tại Thanh Hóa.

Công ty CP Đầu tư phát triển sản xuất và Xuất nhập khẩu An Phước là công ty thành viên của Tập đoàn An Phước - Viramie, đơn vị duy nhất tại Việt Nam nghiên cứu, sản xuất sợi chất lượng cao từ cây gai xanh; Đảm bảo cung cấp sợi gai hoàn toàn tự nhiên, an toàn và có lợi cho sức khỏe của người tiêu dùng.