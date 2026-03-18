Ngắm bến cá vị trí ‘thiên thời địa lợi’ đề xuất thành cảng du lịch của Gia Lai

Những hình ảnh đẹp về Làng chài Nhơn Lý tại Gia Lai
Vừa qua, UBND tỉnh Gia Lai có thông báo kết luận về việc xây dựng mô hình cảng cá kết hợp phát triển du lịch tại phường Quy Nhơn Đông.
Theo giá trị nội tại và tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo tỉnh Gia lai, cảng cá Nhơn Lý là địa bàn có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch biển, tuy nhiên các hoạt động du lịch hiện nay chủ yếu mang tính tự phát, thiếu định hướng quản lý và tổ chức bài bản.
Do đó, cần nghiên cứu xây dựng mô hình cảng cá kết hợp phát triển du lịch, hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với không gian làng chài, lễ hội truyền thống và các hoạt động trải nghiệm biển.
Ngoài ra, làng chài Nhơn Lý nằm ở phía Đông bán đảo Phương Mai có một mặt giáp biển, ba mặt tựa lưng vào núi đồi. Nơi đây hiện sở hữu những lợi thế độc bản mà hiếm nơi nào có được khi hội tụ của ba yếu tố: thiên nhiên kỳ vỹ, văn hóa tâm linh và đặc sản bản địa.
Khác với những khu nghỉ dưỡng hiện đại, Nhơn Lý cuốn hút du khách bởi những con đường đá xanh uốn lượn, những ngôi nhà với mái ngói thâm nâu đỏ và các bức bích họa sinh động tái hiện đời sống ngư dân.
Đến với Nhơn Lý, du khách sẽ cảm nhận được sự mộc mạc, dễ gần của những con người làng chài.
Bao đời nay, họ luôn vượt qua khó khăn để bám biển mưu sinh và xây dựng nên một cộng đồng ngư dân đoàn kết. Biểu tượng của tinh thần lao động kiên cường trước sóng gió biển khơi, biển cả đã trở thành một phần máu thịt của họ.
Từ cuộc sống hằng ngày của ngư dân, du khách sẽ cảm nhận được cuộc sống yên bình, sẽ được ngắm những khoảnh khắc đẹp của lao động, mưu sinh, đánh bắt trên biển.
Nơi đây, du khách sẽ trực tiếp quan sát nhịp sống sôi động của chợ cá buổi sớm, một sản phẩm du lịch trải nghiệm vô cùng đặc trưng, độc đáo qua việc khai thác, đánh bắt của ngư dân làng chài như rong mứt, cá cơm, ruốc biển... Đây cũng là một trong những yếu tố thu hút du khách mọi miền biết đến Nhơn Lý
Khi vào mùa, hình ảnh những chiếc tàu qua lại tấp nập, những thuyền thúng neo đậu trên biển... khiến bức tranh làng chài trở nên nhộn nhịp, sống động.
Ngoài ra, Nhơn Lý còn sở hữu Eo Gió, nơi được mệnh danh là điểm ngắm bình minh đẹp nhất Việt Nam và bãi tắm Kỳ Co với bờ cát trắng và làn nước trong vắt như pha lê. Đây là 2 địa điểm tiềm năng thúc đẩy du lịch cho tỉnh Gia Lai trong những năm qua.
Ngoài ra, hệ sinh thái biển tại Nhơn Lý vẫn giữ được vẻ hoang sơ với những rặng san hô tự nhiên, đa dạng như Hòn Sẹo, Bãi Dứa, tạo điều kiện lý tưởng cho các loại hình du lịch lặn biển và chèo thuyền kayak.
Đến với Nhơn Lý, du khách có cơ hội ngắm cá voi tung "vũ điệu" săn mồi sát bờ tại vùng biển Nhơn Lý vào mỗi dịp hè hằng năm. Đây là một hiện tượng thiên nhiên kỳ thú tại Nhơn Lý trong những năm gần đây, giúp địa phương quảng bá hình ảnh của mình trên bản đồ du lịch.
Về văn hóa làng chài, năm 2025, Lễ hội cầu ngư vạn đầm Xương Lý của làng biển Nhơn Lý được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ Lăng Ông Nam Hải cho đến Lễ hội Cầu ngư là những di sản quý báu, tạo nên sức hút tâm linh mạnh mẽ, giúp du khách trải nghiệm sâu sắc văn hóa của ngư dân biển cả.
Theo lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai, thực tế bến cá Nhơn Lý từ lâu đã không còn đơn thuần là nơi tàu thuyền cập bến đổ cá. Việc chính thức hóa mô hình "Cảng cá – Du lịch" là bước đi tất yếu để chuyên nghiệp hóa hoạt động đón khách, thay vì để du khách phải di chuyển tự phát trên các phương tiện hậu cần nghề cá như trước đây.
Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai thông tin, tỉnh đã yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh rà soát, đề xuất điều chỉnh quy hoạch khu vực phù hợp với định hướng phát triển du lịch của tỉnh. Nhất là chú trọng khai thác các giá trị văn hóa làng biển, làng chài truyền thống và lễ hội của ngư dân.
"Các sở, ngành, địa phương liên quan cần nghiên cứu định hướng, tham mưu phát triển mô hình cảng cá kết hợp du lịch trong thời gian dài hạn, xây dựng Đề án cảng cá du lịch để UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo trong thời gian tới. Tập trung vào mô hình phát triển du lịch cộng đồng gắn với làng biển, làng nghề truyền thống; xây dựng phương án tổ chức, quản lý hoạt động tại khu vực cảng cá khi hình thành mô hình cảng cá du lịch. Đồng thời tăng cường công tác thu gom, xử lý rác thải, bảo đảm vệ sinh môi trường tại khu vực cảng cá và làng chài", bà Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh.
