Bán kem 100.000 đồng/cây cho du khách, người đàn ông bị tạm giữ xe

Chiều 2/5, nguồn tin từ phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, tổ kiểm tra liên ngành của phường đã xác minh danh tính và tạm giữ xe bán kem của 1 người đàn ông sau khi tiếp nhận phản ánh của du khách nước ngoài đã mua 1 cây kem với giá 100.000 đồng và chất lượng không tốt.

Qua xác minh, người bán kem là ông Phan Tiến Dũng (sinh năm 1971, trú tại Gia Lai). Theo phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Nha Trang, khu vực công viên bờ biển Nha Trang là nơi cấm bán hàng rong. Việc ông Dũng bán kem ở khu vực trên là trái với quy định.

"Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Nha Trang", vị này thông tin thêm.

Hình ảnh cây kem "có vị rất tệ" nhưng được bán với giá 100.000 đồng.

Trước đó cùng ngày, trên mạng xã hội Nha Trang lan truyền bài viết của một tài khoản được cho là của du khách người Thái Lan, phản ánh việc mua 1 cây kem tại Nha Trang với giá 100.000 đồng.

Theo nội dung chia sẻ, nhóm du khách đến nơi lưu trú sớm và chưa làm thủ tục nhận phòng thì gặp một người bán kem dạo tại khu vực công viên bãi biển Nha Trang.

Du khách này mua 1 cây kem và được yêu cầu thanh toán 100.000 đồng. Mức giá này khiến du khách rất bất ngờ dẫn đến 2 bên có tranh cãi. Cuối cùng, du khách thanh toán 50.000 đồng cho 1 cây kem.

Theo nữ du khách, chuyến đi 5 ngày tại Nha Trang của mình đã bị ảnh hưởng ngay từ ngày đầu. “Quan trọng nhất là kem có vị rất tệ. Tôi cho bạn trai nếm thử, anh ấy chỉ ăn một miếng rồi bỏ phần còn lại”, bài đăng của nữ du khách chia sẻ.

Sau khi bài đăng được chia sẻ mạnh mẽ trên mạng xã hội, nhiều người dân địa phương không đồng tình với mức giá 100.000 đồng/cây kem và đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc xác minh. Nếu sự việc đúng như phản ánh, cần mạnh tay với những trường hợp này để du lịch Nha Trang phát triển, ngày càng hút khách hơn.