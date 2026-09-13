Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Miami (Mỹ), cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi.”

Trả lời báo giới, ông Peskov nhắc lại lập trường của Moskva rằng cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine chỉ có thể diễn ra tại thủ đô Moskva của Nga.

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: AA/TTXVN)

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Zelensky khẳng định ông sẵn sàng gặp Tổng thống Putin tại Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại Mỹ vào cuối năm nay nếu cả hai cùng được mời. Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng hai bên cần gặp nhau, đối thoại và đưa ra quyết định nhằm đạt được những kết quả cụ thể.

Đề xuất của Tổng thống Zelensky được đưa ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nỗ lực khởi động lại các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine vốn bị đình trệ trong thời gian dài.

Tuần trước, các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đã tới Moskva và Kiev. Phát biểu qua video tại Diễn đàn Chiến lược châu Âu Yalta ở Kiev, ông Jared Kushner cho biết ông hy vọng trong vài tuần tới có thể công bố “các bước tiếp theo” của tiến trình đàm phán.

Hồi đầu tuần, 2 nhà lãnh đạo Nga và Mỹ cũng đã tiến hành điện đàm trong khoảng 1 giờ để thảo luận về cuộc xung đột tại Ukraine. Điện Kremlin mô tả cuộc trao đổi diễn ra “thẳng thắn và mang tính xây dựng.”

Mỹ hiện đảm nhiệm vai trò Chủ tịch G20, khối gồm 19 quốc gia cùng Liên minh châu Âu (EU) và Liên minh châu Phi (AU). Hội nghị thượng đỉnh G20 dự kiến diễn ra tại Miami trong hai ngày 14 - 15/12 tới. Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết hiện chưa rõ Tổng thống Putin có tham dự hội nghị này hay không.