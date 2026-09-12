UAV Ukraine tập kích nhà máy hóa chất sản xuất đạn dược của Nga

(VTC News) -

Tổ hợp hóa chất Azot thuộc tập đoàn Uralchem bị UAV tấn công. (Video: Supernova+)

Theo The Insider, Ukraine đã dùng máy bay không người lái (UAV) để tấn công tổ hợp hóa chất Azot thuộc Tập đoàn Uralchem tại thành phố Berezniki, vùng Perm của Nga vào sáng 11/9 (giờ địa phương).

Thông tin được kênh giám sát Exilenova+ của Ukraine công bố. Kênh này đã xác định vị trí của địa điểm bị tấn công trong khuôn viên nhà máy dựa trên các video do nhân chứng ghi lại. Sau đó, hãng truyền thông của Nga Astra cũng xác nhận độc lập vị trí của vụ tập kích.

Theo Astra, các nhân viên của nhà máy cho biết họ nghe thấy nhiều tiếng nổ. Quy trình sản xuất tại cơ sở này sau đó đã phải tạm dừng.

Thống đốc vùng Perm, ông Dmitry Makhonin, cho biết một cuộc tập kích quy mô lớn nhằm vào khu vực phía bắc của vùng, trong đó 2 cơ sở công nghiệp bị tấn công. Tuy nhiên, ông không tiết lộ cụ thể các cơ sở này. Lực lượng phòng không và các đội cứu hỏa cơ động đã bắn hạ 36 chiếc UAV, song không ghi nhận thương vong.

Tổ hợp hóa chất Azot thuộc Tập đoàn Uralchem tại thành phố Berezniki, vùng Perm của Nga. (Ảnh: The New Voice of Ukraine)

Azot có vai trò đặc biệt quan trọng đối với ngành sản xuất đạn dược của Nga. Theo kết quả điều tra của The Insider dựa trên dữ liệu vận chuyển đường sắt, vào cuối năm 2025 và đầu năm 2026, gần như chỉ có hai đơn vị cung cấp axit nitric cho ngành công nghiệp quân sự Nga là EuroChem tại Novomoskovsk và Azot tại Berezniki.

Axit nitric là nguyên liệu cần thiết để sản xuất thuốc súng và các loại thuốc nổ mạnh. Tập đoàn Uralchem cho biết chi nhánh Berezniki của tập đoàn này sản xuất axit nitric đậm đặc. Theo The Insider, axit nitric từ Berezniki chủ yếu được vận chuyển tới Nhà máy Oleum Biysk, nơi sản xuất thuốc nổ TNT và RDX.

Cuộc điều tra của The Insider cho thấy về tổng thể, toàn bộ lượng axit nitric được các nhà máy quân sự Nga sử dụng đều được cung cấp từ Novomoskovsk và Berezniki.

Đây ít nhất là lần thứ hai nhà máy Azot bị UAV tập kích trong vòng một năm qua. Trước đó vào đêm 3/10/2025, vụ tấn công bằng UAV khiến hoạt động sản xuất tại nhà máy bị gián đoạn trong thời gian ngắn.

Astra cho biết 2 đường ống tại nhà máy bị hư hại trong vụ việc. Tuy nhiên, đến sáng hôm sau, giới chức địa phương thông báo nhà máy đã hoạt động trở lại bình thường.