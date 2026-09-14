Nga hé lộ thời điểm có thể diễn ra đàm phán ba bên về Ukraine

(VTC News) -

Phát biểu với các phóng viên hôm 13/9 quan chức này cho biết Moskva “không loại trừ khả năng” các cuộc đàm phán giữa đại diện Nga, Ukraine và Mỹ có thể bắt đầu.

“Chúng tôi đang nói cụ thể về tương lai có thể dự đoán được. Tức là, tất nhiên có lẽ sẽ vào tháng 10”, ông Peskov nói thêm.

Điện Kremlin.

Đầu tuần này, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết Moskva hy vọng “khởi động lại các cuộc đàm phán giữa ba bên - Nga, Ukraine và Mỹ”. Định dạng đàm phán ba bên này gần đây nhất được sử dụng tại Geneva vào tháng 2, sau hai vòng đàm phán trước đó ở Abu Dhabi. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán sau đó rơi vào bế tắc mà không đạt được đột phá đáng kể nào, khi Mỹ chuyển trọng tâm sang cuộc chiến với Iran.

Những phát biểu gần đây của ông Peskov được đưa ra sau vòng ngoại giao con thoi mới của hai đặc phái viên Tổng thống Mỹ Donald Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner. Hai người gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moskva vào tuần trước, trước khi tới Kiev để hội đàm với ông Volodymyr Zelensky.

Điện Kremlin mô tả các cuộc thảo luận với các nhà đàm phán Mỹ là mang tính xây dựng và “cực kỳ thẳng thắn”, trong khi Witkoff cho biết đạt được tiến triển trong việc sắp xếp cuộc gặp ba bên. Theo trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov, khả năng nối lại đàm phán theo hình thức này cũng là trong những chủ đề được ông Putin và ông Trump thảo luận qua điện thoại.

Cũng vào khoảng thời gian đó, ông Zelensky cho rằng vòng đàm phán ba bên tiếp theo có thể diễn ra tại UAE, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Sĩ hoặc quốc gia khác, sớm nhất là vào tháng 9 hoặc tháng 10.

Moskva nhiều lần tuyên bố vẫn để ngỏ con đường ngoại giao, với điều kiện các nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột được giải quyết và những thực tế mới trên thực địa được tôn trọng. Về phần mình, Ukraine loại trừ khả năng nhượng lãnh thổ cho Nga.