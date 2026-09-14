Ông Trump yêu cầu Ukraine ngừng đánh phá cơ sở dầu diesel của Nga

(VTC News) -

Hôm 13/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Tổng thống Volodymyr Zelensky ngừng cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng nhiên liệu diesel của Nga. Ông Trump cho rằng những cuộc tấn công này đang góp phần gây ra tình trạng thiếu hụt dầu diesel toàn cầu khi cuộc chiến giữa Mỹ và Iran vỗn dĩ đã làm gián đoạn nguồn cung nhiên liệu thế giới.

Những phát ngôn này cho thấy nỗ lực của ông Trump nhằm kiềm chế cuộc tấn công của Ukraine vào ngành năng lượng của Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

“Ông Zelensky phải làm một việc, đó là ngừng đánh phá cơ sở sản xuất dầu diesel ở Nga. Cứ để ông Zelensky tấn công mục tiêu khác, nhưng đừng đánh vào dầu diesel, vì ông ấy đang gây ra tình trạng thiếu loại nhiên liệu này. Chúng tôi đã nói chuyện với ông Zelensky về vấn đề này. Việc này không phải do Trung Đông gây ra”, ông Trump nhấn mạnh.

Hiện tại, Ukraine chưa lên tiếng về phát ngôn mới nhất của Tổng thống Trump.

Trong những tháng qua, các đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) tầm xa của Ukraine nhằm vào nhà máy lọc dầu Nga làm giảm sản lượng nhiên liệu, gây ra tình trạng thiếu xăng tại nhiều khu vực ở Nga.

Reuters trích dẫn dự thảo báo cáo của chính phủ Nga đưa tin nước này hạ dự báo sản lượng dầu xuống mức thấp nhất trong 17 năm qua, đồng thời điều chỉnh triển vọng xuất khẩu nhiên liệu cho các năm 2026 và 2027 do tác động từ xung đột.

Trong khi đó, cuộc chiến giữa Mỹ và Iran làm tê liệt hơn 20% công suất lọc dầu ở Trung Đông và đóng cửa hiệu quả eo biển Hormuz, vốn trước đây vận chuyển khoảng một phần năm nguồn cung dầu toàn cầu.

Theo GasBuddy - đơn vị theo dõi giá nhiên liệu, hôm 11/9, giá diesel bình quân trên toàn nước Mỹ lần đầu tiên vượt ngưỡng 6 USD/gallon. Đây là loại nhiên liệu được sử dụng cho xe tải, tàu hỏa, tàu biển và máy móc nông nghiệp.

Tương tự, giá dầu toàn cầu tăng lên mức 108 USD/thùng trong tuần trước do tình trạng giao tranh tại Trung Đông làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung kéo dài.