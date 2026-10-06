Nga thử nghiệm khí cầu trang bị dây cáp chống UAV Ukraine

(VTC News) -

Nga thử nghiệm khí cầu trang bị dây cáp chống lại UAV Ukraine.

Đài truyền hình và Phát thanh Toàn Nga (VGTRK) công bố video thử nghiệm triển khai khí cầu gắn sợi Kevlar để tạo thành hàng rào nhằm đối phó với UAV Ukraine. Hệ thống bao gồm nhiều khí cầu nối với nhau bằng sợi dây cáp, trên đó có gắn sợi Kevlar và treo xuống.

Ý tưởng là những sợi Kevlar sẽ tạo thành tấm lưới khiến UAV bị mắc vào khi bay qua. Khoảng cách giữa các sợi này là 1 m, được cho là đủ để chặn phi cơ không người lái tầm trung và tầm xa của Ukraine.

Theo các nhà thiết kế, công nghệ này sẵn sàng để sản xuất hàng loạt. Tuy nhiên, để bảo vệ một cơ sở lớn cần phải phóng ít nhất 10 quả khi cầu như vậy lên bầu trời.

Chuyên trang quân sự Ukraine Militarnyi nhận định rào chắn bằng khí cầu của Nga sẽ buộc UAV bay cao hơn ở một số khu vực và dễ bị radar phòng không phát hiện hơn. Một công ty hóa chất Nga hồi năm ngoái thông báo tìm mua khí cầu để bảo vệ các cơ sở khỏi UAV Ukraine.

Video do VGTRK đăng tải cũng cho thấy một UAV cố bay xuyên qua tấm lưới nhưng bị mắc vào sợi Kevlar.

Khí cầu chống UAV của Nga.

Những khí cầu tương tự từng được sử dụng trong từng được sử dụng trong Thế chiến I và Thế chiến II để chống lại máy bay địch. Chúng buộc máy bay ném bom phải bay ở độ cao lớn hơn, làm giảm độ chính xác của cuộc tấn công.

Ngoài việc triển khai cáp chống lại máy bay không người lái, khí cầu còn được sử dụng cho mục đích khác trong cuộc xung đột hiện đại. Đặc biệt, Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec của Nga cũng phát triển loại khí cầu đảm bảo liên lạc ổn định.

Mới đây, Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin cho biết có ít nhất 650 máy bay không người lái của Ukraine bay về phía thủ đô trong cuộc tấn công đêm qua và lực lượng phòng không Nga bắn hạ 105 chiếc.

Ngoài ra, 650 máy bay không người lái bay về phía khu vực Moskva. Phần lớn trong số chúng bị lực lượng phòng không phá hủy từ xa và có 105 máy bay không người lái bị phá hủy khi chúng tiếp cận Moskva.