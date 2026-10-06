Ông Trump: Mỹ sẵn sàng hỗ trợ Nga ứng phó ca bệnh 'lạ' ở Siberia

(VTC News) -

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẵn sàng hỗ trợ Nga trong bối cảnh Moskva đang điều tra một trường hợp viêm phổi không rõ nguyên nhân, làm dấy lên nghi vấn liên quan đến bệnh dịch hạch tại vùng Irkutsk, Siberia.

“Chúng tôi đang đặc biệt theo dõi vấn đề này. Chúng tôi vừa mới nghe thông tin”, ông Trump nói, đồng thời cho biết chưa trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin về vụ việc nhưng sẵn sàng cung cấp sự hỗ trợ của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

“Ngay cả với những tiến bộ vượt bậc, các loại vi khuẩn thực sự đã trở nên tương đối mạnh hơn so với trước đây, và những thứ từng có tác dụng điều trị viêm phổi giờ đây không còn hiệu quả nữa... Đây là một căn bệnh mà trước đây chúng ta từng có thể kiểm soát. Bất kỳ ai gặp phải vấn đề như vậy, chúng tôi sẽ giúp đỡ”.

Ngày 6/10, người phát ngôn WHO Christian Lindmeier cho biết tổ chức này đánh giá nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng ở mức thấp sau khi phát hiện trường hợp viêm phổi không rõ nguyên nhân tại Viện Nghiên cứu Chống dịch hạch Siberia và Viễn Đông ở Irkutsk.

“Dựa trên những thông tin không chính thức hiện có, nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng nói chung dường như ở mức thấp”, ông Lindmeier nói với hãng thông tấn TASS.

Theo người phát ngôn WHO, tất cả những người từng tiếp xúc với bệnh nhân được cho là đã được xác định và đang được theo dõi các triệu chứng bệnh. Cho đến nay, chưa có người nào trong số này xuất hiện triệu chứng.

Cơ quan giám sát y tế Nga Rospotrebnadzor cho biết tình hình vệ sinh và dịch tễ tại vùng Irkutsk vẫn ổn định. Các biện pháp phòng ngừa và theo dõi y tế đối với những người từng tiếp xúc với nữ bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi không rõ nguyên nhân đang gần hoàn tất.

Khi được hỏi về những thông tin cho rằng có thể xuất hiện bệnh dịch hạch hoặc một bệnh truyền nhiễm khác tại Irkutsk, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov kêu gọi người dân dựa vào đánh giá của Rospotrebnadzor thay vì những tin đồn và suy đoán thiếu căn cứ.

Trước đó, giới chức Nga đã cách ly một bệnh viện và theo dõi gần 200 người sau khi Darya Shipilova, 28 tuổi, kỹ thuật viên tại Viện Nghiên cứu Chống dịch hạch Siberia và Viễn Đông ở Irkutsk, tử vong trong bối cảnh nghi mắc bệnh dịch hạch thể phổi. Rospotrebnadzor cho biết bệnh nhân được chẩn đoán mắc “viêm phổi không rõ nguyên nhân” và các mẫu xét nghiệm chưa phát hiện vi sinh vật liên quan đến công việc của cô.

Dịch hạch thể phổi do vi khuẩn Yersinia pestis gây ra, có thể lây qua các giọt dịch hô hấp và gây tử vong nếu không được điều trị sớm. Theo WHO, bệnh có thể được chữa bằng kháng sinh khi phát hiện kịp thời, nhưng trường hợp không điều trị có thể tử vong trong 1-6 ngày.