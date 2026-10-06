Nga cáo buộc Ukraine tập kích 2 cơ sở tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

(VTC News) -

Tổng giám đốc Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Nga Rosatom Alexey Likhachev cho biết Ukraine sử dụng máy bay không người lái (UAV) tập kích 2 cơ sở tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Vụ tấn công không gây ra mối đe doạ với an toàn hạt nhân, nhưng khiến một tài xế giao đồ ăn cho nhân viên nhà máy thiệt mạng.

Theo ông Likhachev, mục tiêu của vụ tấn công là tòa nhà phòng thí nghiệm và nhà máy xử lý chất thải phóng xạ. Hiện tại, Ukraine chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. (Ảnh: CNN)

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc phương Tây tiếp tay cho cuộc tấn công của Ukraine bằng cách không lên án chúng công khai.

“Việc Kiev tăng cường pháo kích nhà máy Zaporizhzhia là do các nước phương Tây thiếu phản ứng thích đáng đối với những hành động như vậy, điều này trên thực tế đang tạo điều kiện cho cuộc tấn công mới. Thái độ như vậy đối với cuộc tấn công của quân đội Ukraine cho thấy giá trị thực sự của tuyên bố từ đại diện nước này về an toàn hạt nhân và an ninh vật lý hạt nhân tại nhiều diễn đàn quốc tế khác nhau”, bà Zakharova cho hay.

Cuộc tập kích diễn ra trong bối cảnh Nga tuyên bố tăng cường tấn công cơ sở quân sự và cơ sở liên quan đến ngành công nghiệp quốc phòng tại Ukraine nhằm đáp trả tuyên bố của Tổng thống Volodymyr Zelensky về việc gia tăng tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu Nga.

Kể từ đầu chiến sự, nhà máy Zaporizhzhia - cơ sở hạt nhân lớn nhất châu Âu phải đối mặt không ít mối đe dọa liên tiếp về an toàn, trong đó có những cuộc pháo kích, tình trạng mất điện hay thiếu hụt nhân sự.

Nằm cạnh thành phố Enerhodar, dọc theo sông Dnieper, nhà máy ở khá gần tiền tuyến. Trước đây, Moskva và Kiev từng nhiều lần cáo buộc nhau pháo kích địa điểm này.

Hôm 3/10, ban quản lý nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia cũng thông tin cuộc pháo kích của Ukraine trong những tuần gần đây làm hư hại thiết bị cung cấp điện bên ngoài của nhà máy. Hiện tại, nguồn điện đang được cung cấp bởi máy phát điện diesel khẩn cấp.

Nhà máy này không sản xuất điện, nhưng vẫn cần đến nguồn điện từ 2 đường dây bên ngoài để chạy hệ thống làm mát, ngăn chặn sự cố tan chảy lò phản ứng có thể gây ra thảm họa hạt nhân.

Hồi tháng 9/2025, Nga và Ukraine cũng cáo buộc nhau tập kích khiến nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia mất điện lưới cho hệ thống làm mát suốt 4 ngày, gây nguy cơ mất an toàn và buộc phải sử dụng máy phát dự phòng diesel.

“Máy phát điện diesel khẩn cấp được coi là phương án dự phòng cuối cùng và chỉ được sử dụng trong tình huống cực kỳ nguy cấp”, tổ chức phi chính phủ Greenpeace Ukraine cho biết trong tuyên bố.