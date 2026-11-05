Neuralink ra mắt Blindsight: Hy vọng mới giúp người mù nhìn thấy

(VTC News) -

Công ty Neuralink, do tỷ phú Elon Musk sáng lập, đang dẫn đầu trong lĩnh vực giao diện não-máy tính (BCI) với những bước tiến đáng kể. Gần đây, bệnh nhân đã có thể chơi trò chơi điện tử World of Warcraft thông qua thiết bị cấy ghép não của Neuralink.

Musk cũng vừa công bố sản phẩm thứ hai của công ty mang tên Blindsight, hứa hẹn sẽ “cho phép ngay cả những người hoàn toàn mù hoặc chưa từng nhìn thấy cũng có thể nhìn thấy”. Ông cho biết sản phẩm này đã “sẵn sàng về mặt kỹ thuật” và chỉ còn chờ phê duyệt từ cơ quan quản lý.

Neuralink được thành lập vào năm 2016, nhưng phải đến năm 2024, công ty mới bắt đầu thử nghiệm trên người. Quá trình phát triển bắt đầu từ những bước nhỏ, với người được cấy ghép đầu tiên có khả năng di chuyển con trỏ chuột chỉ bằng suy nghĩ.

Công nghệ của Neuralink đã được cải tiến đáng kể, Musk đã giới thiệu sản phẩm đầu tiên trên nền tảng X với tên gọi Telepathy (Thần giao cách cảm).

Ông khẳng định rằng sản phẩm này sẽ cho phép giao tiếp tốc độ cao với máy tính hoặc con người chỉ bằng suy nghĩ, với băng thông đầu ra vượt xa tốc độ gõ phím nhanh nhất của con người trong vài năm tới.

Mặc dù Neuralink không phải là công ty đầu tiên nghiên cứu về BCI, nhưng nhờ vào sự hỗ trợ tài chính của Musk, công ty đã trở thành một trong những đơn vị thành công nhất trong lĩnh vực này.

Các công ty khác cũng đang phát triển công nghệ tương tự, như Meta với máy quét điện não đồ từ trường không xâm lấn, cho phép người dùng chuyển suy nghĩ thành thao tác nhấn phím, hay NeuroXess của Trung Quốc, đang đẩy nhanh tiến độ thử nghiệm trên người.

Điểm đặc biệt của Blindsight là nó không chỉ tập trung vào việc não bộ gửi tín hiệu để điều khiển thiết bị bên ngoài, mà còn tạo ra một đường dẫn thị giác nhân tạo. Sản phẩm này cho phép bệnh nhân sử dụng máy ảnh để thu thập hình ảnh và chuyển đổi các tín hiệu thành thông tin mà não bộ có thể hiểu thông qua BCI.

Những tiến bộ trong y học này có thể giúp những người bị hạn chế vận động hoặc đã mất khả năng vận động lấy lại sự độc lập, khi họ có thể điều khiển máy móc bằng suy nghĩ.

Tuy nhiên, việc Musk nhấn mạnh khả năng giao tiếp tốc độ cao chỉ bằng suy nghĩ cũng mở ra nhiều khả năng hơn, không chỉ dừng lại ở việc phục hồi khả năng vận động.