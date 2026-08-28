Nepal chạy đua giải cứu hơn 100 công nhân mắc kẹt trong đường hầm

(VTC News) -

Nhân viên cứu hộ lội qua bùn để giải cứu người mắc kẹt. (Nguồn: Reuters)

Ngày 28/8, Nepal triển khai trực thăng quân đội để tiếp tục giải cứu hơn 100 người mắc kẹt bên trong đường hầm của dự án thủy điện sau khi trận lũ thảm khốc tàn phá khu vực biên giới phía bắc nước này.

Theo Văn phòng Thủ tướng Nepal, quân đội đã giải cứu được 350 công nhân và người dân địa phương khỏi đường hầm tại dự án thủy điện Upper Trishuli ở huyện Rasuwa. Người phát ngôn Quân đội Nepal, Raja Ram Basnet, cho biết hai trực thăng được điều động. Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ đang phải đối mặt với điều kiện khó khăn, trong đó có việc xác định vị trí các lối vào đường hầm.

“Trọng tâm của chúng tôi là tìm kiếm và cứu hộ những người còn mắc kẹt”, ông Basnet nói với AFP, đồng thời cho biết nhu yếu phẩm cứu trợ cũng đang được cung cấp cho những người sống sót.

Chiến dịch cứu hộ diễn ra hai ngày sau khi vụ sụp đổ sông băng gây ra dòng lũ khổng lồ gồm băng, đá và đất tràn qua các thung lũng sông gần biên giới Nepal - Tây Tạng (Trung Quốc).

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết dòng đất đá và nước lũ di chuyển gần 100 km dọc theo các sông Trishuli và Bhote Koshi, phá hủy nhiều tòa nhà, cơ sở hạ tầng và làm gián đoạn tuyến đường cao tốc quan trọng nối Nepal với Trung Quốc.

Đến ngày 28/8, quy mô thiệt hại vẫn đang tiếp tục được xác định. Nhiều tuyến đường, cầu và dự án thủy điện bị hư hỏng hoặc phá hủy. Những người sống sót kể lại rằng nước lũ tràn qua các khu vực công trường với tốc độ khủng khiếp.

“Có ít nhất 400 công nhân tại công trường”, Dev Shrestha, người được trực thăng đưa đi từ dự án thủy điện khác, nói với AFP. “Số người thiệt mạng nhiều hơn số người được cứu”.

Công nhân Buddha Tamang cho biết ông sống sót vì đang ở bên trong đường hầm khi lũ ập đến. “Những cán bộ cấp cao làm việc ở phía bên kia, tất cả họ đều bị nước cuốn đi”, ông nói.

Các nhà khoa học cảnh báo nhiệt độ gia tăng đang làm tăng nguy cơ từ những sông băng không ổn định trên khắp dãy Himalaya.

Ở phía bên kia biên giới, chính quyền Trung Quốc ngày 28/8 tạm dừng hoạt động cứu hộ tại Tây Tạng do lo ngại xảy ra thêm lũ lụt. Hàng trăm người vẫn mất tích sau thảm họa hôm 26/8. Đài truyền hình nhà nước CCTV cho biết hồ nước hình thành từ lượng lớn bùn đất và đất đá gần trung tâm Gyirong, khu vực giáp biên giới, bắt đầu tràn bờ về phía những khu vực lực lượng cứu hộ đang hoạt động.

Trung Quốc huy động các đội cứu hộ tại Tây Tạng, nơi hàng trăm người vẫn mất tích sau khi lũ lụt và lở đất tàn phá. Các đội cứu hộ được yêu cầu duy trì trạng thái sẵn sàng, trong khi những lực lượng đang có mặt tại khu vực bị ảnh hưởng được yêu cầu rút lui 1 km.

Dự báo mưa sẽ tiếp tục trong những ngày tới, khiến mực nước trong hồ tăng lên, làm tăng nguy cơ hồ bị vỡ và gây thêm lũ lụt ở vùng hạ lưu.

Nepal tiếp tục phát cảnh báo yêu cầu người dân di chuyển lên vùng đất cao hơn sau khi xuất hiện thông tin đập ở thượng nguồn phía Tây Tạng bị vỡ. “Chúng tôi nhận được thông tin rằng đập nước lại bị vỡ ở phía Tây Tạng”, cảnh sát Nepal cho biết.

“Nhân viên an ninh, lực lượng cứu hộ và người dân đang tham gia các hoạt động cứu hộ, cứu trợ được đề nghị duy trì cảnh giác, lập tức di chuyển đến nơi an toàn và báo cáo sự việc”.

Theo CCTV, tính đến ngày 28/8, 499 công dân Trung Quốc và 555 người nước ngoài được sơ tán khỏi khu vực thảm họa.