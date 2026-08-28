Đến Nepal leo núi thiêng, cặp vợ chồng mất tích dưới cơn lũ kinh hoàng

(VTC News) -

Cặp vợ chồng Uday và Kripa Shivamurthy (Sydney, Australia) nằm trong số đó. Họ đang trên đường trở về sau chuyến hành hương tâm linh kéo dài 3 tuần đến núi Kailash.

Chạy trốn tử thần khi cơ lũ quét cuồn cuộn lao tới.

Sau khi hoàn thành chuyến đi bộ đường dài - hành trình họ thực hiện vài năm một lần để cầu xin phước lành từ thần Shiva, Uday và Kripa Shivamurthy tranh thủ gửi ảnh và video vào nhóm gia đình. Không ai ngờ đó lại là những lời cuối cùng của họ trước khi thảm họa kinh hoàng cuồn cuộn kéo đến sau đó chừng 10 phút.

“Việc leo núi lẽ ra mới là phần khó khăn nhất. Họ đang xếp hàng chờ qua biên giới nhập cảnh từ Trung Quốc sang Nepal lúc 9h05 ngày 26/8. Không ngờ trận lũ quét ập đến lúc 9h15”, cháu gái Navya Nataraj kể lại.

Vợ chồng Uday và Kripa Shivamurthy. (Ảnh: Navya Nataraj)

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy dòng nước lũ khổng lồ nhấn chìm cửa khẩu biên giới. Kể từ thời điểm đó, cặp đôi mất liên lạc hoàn toàn với gia đình. Người cháu gái cho biết thêm mọi người vẫn đang cố gắng giữ vững tinh thần và hy vọng họ “vẫn còn sống ở đâu đó”. “Chúng tôi nhận được nhiều thông tin trái chiều. Nhưng hôm nay họ đã công bố hình ảnh từ trên không. Chúng tôi vô cùng đau lòng và suy sụp”, Nataraj nói.

Đối với gia đình của cặp vợ chồng Uday và Kripa Shivamurthy, điều tồi tệ nhất với họ ở thời điểm hiện tại là “không biết chuyện gì sẽ xảy ra”.

Trong khi đó, Tiến sĩ Rashika Sharma - con gái của ông Ramesh và bà Neelam Sharma sống tại New York mất tích ở Nepal đang cảm thấy hối hận khi khuyến khích bố mẹ “hãy sống cuộc đời của mình” và “đi du lịch”.

“Nếu bố mẹ chúng con đang dõi theo bằng cách nào đó, chúng con yêu bố mẹ và muốn bố mẹ trở về nhà, chúng con hy vọng sẽ đưa bố mẹ về nhà. Chúng con biết bố mẹ có lẽ lo lắng cho chúng con hơn là lo lắng cho chính mình, vì bố mẹ chúng con là người như vậy. Nhưng chúng con nhớ bố mẹ và thực sự yêu bố mẹ, vì vậy chúng con hy vọng sẽ sớm tìm thấy bố mẹ”, cô Sharma xúc động.

Cha mẹ của cô Sharma trước khi mất tích do lũ quét tại Nepal. (Ảnh: Radhika Sharma)

Theo Bộ Du lịch Nepal, có ít nhất 517 người nước ngoài nằm trong số những người mất tích ở Nepal và theo nhà chức trách Trung Quốc, có thêm 260 người mất tích tại nước này.

Trong số đó có ít nhất 33 công dân Anh và 178 công dân Ấn Độ, nhiều người trong số họ đang hành hương đến núi Kailash. Ngoài ra, có 90 người Mỹ, 56 người Ukraine, 39 người Australia, 55 người Malaysia, 30 công dân và thường trú nhân Canada mất tích. Tổng cộng, người dân từ hơn 20 quốc gia đang mất tích trong trận lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc.