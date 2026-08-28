Video: Dân Nepal bất lực trước lũ bùn kinh hoàng ầm ầm lao đến như tử thần

(VTC News) -

Nhiều người bị mắc kẹt trên ban công khi dòng nước và bùn kinh hoàng đổ xuống. (Video: X)

Video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy người dân bị mắc kẹt trên ban công của một tòa nhà ở Bidur, một thị trấn bên sông Trishuli ở Nepal vào thời điểm trận lũ quét quét ập đến. Trong khoảnh khắc đó, họ chỉ biết bất lực nhìn dòng nước lũ giống như “tử thận” cuốn trôi mọi thứ và thậm chí đe doạ đến tính mạng.

Ngôi nhà cao tầng mà họ đang đứng cũng bị nhấn tìm hơn phân nửa và những ngôi nhà trệt xung quanh gần như bị san phẳng khi số lượng mất tích vượt mốc trên 1.000 người.

Nhiều quốc gia trên thế giới liên tục tục báo cáo về trường hợp công dân mất tích sau trận lũ quét. Bộ Ngoại giao Thụy Điển thông tin một công dân và một cư dân Thụy Điển đang mất tích, trong khi Bộ Ngoại giao Pháp cho biết công dân của họ không thể liên lạc được, nhưng không nêu rõ số lượng.

Trong số hơn 1.300 người mất tích có hơn 700 người nước ngoài đến từ hơn 20 quốc gia. Theo Bộ Du lịch Nepal, trong số những người nước ngoài mất tích, ít nhất 517 người mất tích ở Nepal và 260 người khác ở Trung Quốc.

Bộ Ngoại giao Mỹ thông tin thêm có 90 người Mỹ đang mất tích và Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết 55 công dân nước này không thể liên lạc được. Tương tự, Ngoại trưởng Canada Anita Anand xác nhận nước này đang cử thêm 5 viên chức lãnh sự đến Kathmandu để hỗ trợ người Canada và phối hợp với chính quyền địa phương khi có 30 công dân đang mất tích.

Trong khi đó, truyền thông nhà nước Trung Quốc cập nhật thông tin suốt đêm về hoạt động cứu hộ ở phía biên giới của họ, bao gồm những tiến triển trong việc tiếp cận nạn nhân bị mắc kẹt. Đến tối ngày 27/8, có hơn 681 lính cứu hỏa, 13 chó cứu hộ, 113 xe cộ và 47 máy bay không người lái được điều động hiện trường.

Tương tự, Thủ tướng Nepal báo cáo chính quyền đang “hoạt động hết công suất”, tập trung vào việc giúp đỡ những người bị thương, tìm kiếm người mất tích và cung cấp cứu trợ cho gia đình bị ảnh hưởng.