Thảm cảnh sau cơn lũ quét như ngày tận thế ở Nepal, hơn 1.400 người vẫn mất tích

(VTC News) -

Nhiều chuyên gia cảnh báo nguy cơ xảy ra trận lũ lụt khác sau khi bức tường nước và bùn có sức tàn phá như sóng thần đã cuốn trôi thị trấn, nhấn chìm nhà cửa, phá hủy cầu và đập. Những người mất tích trong trận lũ quét chủ yếu là khách du lịch nước ngoài, bao gồm người leo núi ở quốc gia vùng Himalaya và tín đồ Hindu hành hương đến ngọn núi Kailash linh thiêng phủ đầy tuyết ở Tây Tạng.

Hiện tại, các đội cứu hộ đang chạy đua để giải cứu những người sống sót khỏi khu vực bị ảnh hưởng, trong khi binh lính Nepal sử dụng chó nghiệp vụ để tìm kiếm thi thể bị chôn vùi dưới lớp đất dày.

“Đây là một nghĩa địa khổng lồ. Tất cả những gì còn lại chỉ là cát và sỏi, nhuộm đỏ bởi máu người”, ông Omkar Joshi, một nhân viên hải quan người Nepal được giải cứu từ ngọn đồi ở thị trấn biên giới Timure cho hay.

Cảnh sát Nepal quan sát khi máy xúc dọn dẹp đống đổ nát sau trận lũ quét. (Ảnh: AP)

Theo thông tin từ cảnh sát Nepal, họ đã tìm thấy 389 thi thể. Thêm 910 người, trong đó có 517 du khách nước ngoài bị mất liên lạc ở nước này. Bắc Kinh cũng thông tin có thêm 100 công dân Trung Quốc - không được tính vào con số trên cũng đang mất tích ở Nepal.

Người Ấn Độ chiếm số lượng lớn nhất trong số những người nước ngoài mất tích, trong khi Mỹ cho biết 90 công dân của họ đang mất liên lạc.

Tại Trung Quốc, truyền thông nhà nước đưa tin “thảm họa sạt lở đất” tại cảng Gyirong ở Tây Tạng khiến 3 người thiệt mạng, trong khi 558 người, bao gồm 260 người nước ngoài vẫn đang mất tích.

Hình ảnh vệ tinh mới cho thấy sự tàn phá khủng khiếp do trận lũ quét ở Nepal gây ra. (Video: CNN)

Các gia đình trên hiện đang tuyệt vọng tìm kiếm tin tức về những người thân yêu của họ ở những khu vực bị ảnh hưởng, từ nhân viên y tế đến nhà điều hành tour du lịch.

Asmita Dahal, sống tại thủ đô Kathmandu (Nepal) cho biết gia đình cô đang “hy vọng vào một phép màu” cho người em trai mất tích - Suman Dahal, 21 tuổi. Suman làm việc cho một công ty du lịch đưa khách hành hương đến núi Kailash và đang chuẩn bị trở về Kathmandu từ Timure, một thị trấn nhỏ bên bờ sông Trishuli.

“Chúng tôi lo lắng chiếc xe buýt của em trai có thể bị cuốn trôi trong trận lũ, chúng tôi không biết chắc. Hẹn gặp lại em vào sáng mai”, cô cho hay.

Trong khi đó, ông Pema D. Gurung, chủ một nhà hàng ở New York thông tin ông không biết liệu nhiều người bạn của mình ở huyện Rasuwa có sống sót hay không. “Trong thâm tâm, tôi vẫn hy vọng bạn bè mình còn sống”, ông Gurung nói.

Hiện tại, ông Gurung không thể liên lạc với họ vì trận lũ cắt đứt mọi kết nối, bạn bè của ông ở Kathmandu cũng không thể liên lạc được với bất kỳ ai trong khu vực.

Cặp vợ chồng Uday và Kripa Shivamurthy sống tại thành phố Sydney, Australia đang thực hiện chuyến hành hương đến núi Kailash - chuyến đi mà họ thực hiện vài năm một lần. Khi đang trên đường trở về nhà, họ chờ để vượt qua biên giới nhập cảnh từ Trung Quốc sang Nepal, thảm họa bất ngờ ập đến.

Ông Shekhar Agrawal, chú của thiếu nữ người Mỹ mất tích trong trận lũ quét cũng cho biết ông cảm thấy “bất lực” trong cuộc tìm kiếm cháu gái và mẹ cô.

Theo ông Agrawal, hai người đi cùng nhau và lần cuối cùng ông nói chuyện với họ là vào khoảng 7h30 ngày 26/8, chỉ hơn một giờ trước khi lũ lụt xảy ra. “Sau đó, hoàn toàn im lặng, không có thông tin gì, không liên lạc được gì cả”, ông Agrawal kể lại.