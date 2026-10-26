NBA 2026/27: LeBron 'đổi áo', Knicks bảo vệ ngôi vương

(VTC News) -

Sáng 21/10 (giờ Việt Nam), NBA 2026/27 chính thức khởi tranh với chuỗi 3 trận cầu nảy lửa giữa Boston Celtics - Detroit Pistons, Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs và tâm điểm là Philadelphia 76ers gặp đương kim vô địch New York Knicks.

Mùa hè xáo trộn bản đồ quyền lực

Điểm đáng chú ý nhất của NBA 2026/27 là sự xáo trộn đội hình của hàng loạt đội bóng trong một mùa hè được gọi là “điên rồ” của bóng rổ Mỹ vừa qua. Tính đến thời điểm hiện tại, có ít nhất 6 cầu thủ nổi bật đã “đổi màu áo”, gồm LeBron James, Jaylen Brown, Giannis Antetokounmpo, Paul George, Ja Morant và LaMelo Ball.

NBA phát sóng trực tiếp và độc quyền trên FPT Play (Ảnh: FPT Play)

Thương vụ LeBron có thể gây ra nhiều tác động nhất đối với cục diện. Sau 8 năm thi đấu cho Los Angeles Lakers, “Nhà Vua của NBA” rời đi và bắt đầu chương mới trong sự nghiệp tại Philadelphia 76ers. Bước vào mùa giải thứ 24, LeBron cho biết có thể đây là “quyết định cuối cùng”, với mục tiêu giúp 76ers giành chức vô địch đầu tiên kể từ năm 1983.

Cũng trong mùa hè, Antetokounmpo khép lại 13 năm gắn bó với Milwaukee Bucks để chuyển đến Miami Heat và đánh cặp cùng “big man All-Star” Bam Adebayo. Heat còn bổ sung Klay Thompson.

Danh sách “đổi áo” có cả Ja Morant chuyển đến Portland Trail Blazers và LaMelo Ball gia nhập Minnesota Timberwolves…

Với bộ tứ LeBron, Embiid, Maxey, Jaylen Brown của 76ers và cặp đôi Antetokounmpo, Adebayo thi đấu cho Heat, cán cân quyền lực của miền Đông đang dần mạnh lên, trực tiếp uy hiếp ngôi vương của Knicks. Trong khi đó, miền Tây nhiều khả năng sẽ tiếp tục là cuộc đua giữa hai thế lực Thunder và Spurs.

Trên hành trình bảo vệ ngôi vương, Knicks có thể không chỉ phải đối mặt với 76ers và Heat mà còn có khả năng chạm trán nhiều đối thủ đáng gờm khác ở miền Đông như Detroit Pistons, Cleveland Cavaliers và Boston Celtics. Trong đó, Pistons là đội đứng đầu miền Đông mùa trước với 60 trận thắng, Celtics là đội nhì miền Đông còn Cavaliers là đối thủ nguy hiểm với bộ đôi Donovan Mitchell và James Harden.

NBA và hệ sinh thái bóng rổ trên FPT Play

Mùa giải 2026/27 là mùa thứ 5 liên tiếp FPT Play phát sóng NBA tại Việt Nam, nằm trong thỏa thuận độc quyền kéo dài đến hết mùa 2027/28.

NBA là giải bóng rổ hấp dẫn nhất hành tinh.

Trong mùa giải NBA 2026/27, chất lượng phát sóng FullHD sẽ tiếp tục được FPT Play duy trì. Khâu bình luận sẽ được đơn vị tiếp tục nâng cấp, tập trung đào sâu phân tích chiến thuật trong từng trận đấu với phong cách trẻ trung, hiện đại, mang đến cho khán giả thông tin hữu ích và giàu tính chuyên môn. FPT Play cũng dự kiến ra mắt chương trình “Rebound talk”, trong đó chọn ra chủ đề hot mỗi tuần để tranh luận làm rõ vấn đề.

Chương trình sẽ được áp dụng công nghệ phân tích chiến thuật bằng hệ thống phân tích và đồ họa thể thao chuyên dụng theo thời gian thực PIERO nhằm phân tích chuyên sâu chủ đề được bàn luận. Dự kiến, chương trình sẽ có sự xuất hiện của các chuyên gia, khách mời uy tín trong lĩnh vực bóng rổ.

Với việc tiếp tục nắm giữ bản quyền giải bóng rổ nhà nghề số 1 thế giới, FPT Play mong muốn tái khẳng định vị thế tiên phong trong việc quảng bá và song hành cùng sự phát triển của bộ môn bóng rổ tại Việt Nam.